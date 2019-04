Soferul din Buzau a mers 1000 de kilometri cu "duba-fantoma", avariata intr-un accident

Microbuz google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un sofer din Buzau a socat pe toata lumea, pe sosele dar si pe internet, dupa ce a mers cu o masina distrusa aproape o mie de kilometri. Cu toata partea din spate smulsa si peticita cu bucati de carton, duba fantoma, cum i-a spus lumea, a trecut chiar si prin vama. Nimeni n-a reusit sa o traga pe dreapta. Politistii inca ii refac traseul ca sa-l poata amenda pe sofer pentru inconstienta lui. In inregistrarea video, microbuzul abia mai sta pe roti. Ceilalti soferi din trafic privesc cu uimire vehiculul care pare bombardat. Lovit in Ungaria, soferul a ajuns cu duba-fantoma pana la Buzau De fapt, a mers asa, fara sa fie oprit de politisti, nu doar de la intrarea in tara ci chiar din Ungaria. A fos ...