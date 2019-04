Soferul ducea pachete romanilor din Londra dar a dat peste o familie de romani care l-a facut sa se inchine: ,,Mi-au spus ca ei nu mai sunt romani de cinci ani pentru ca…” Poveste adevarata, ce a patit sarmanul om trei ore

Un sofer roman a mers in Marea Britanie unde trebuia sa livreze, la Londra, un pachet pe care rudele le trimisese din Romania unei familii stabilite aici. Omul si-a povestit intreaga intamplare pe contul personal de Facebook si a starnit numeroase reactii.

Iata ce a patit din cauza lor si de ce spuneau ca nu mai sunt romani, totul in cuvintele soferului:

O poveste 100% reala! Trebuia sa-i livrez unui client un colet din Romania in Londra. Il anunt ca o sa ajung in 30 minute. El a zis „Va astept nerabdator. Ajung la dansul si iese in intampinare cu sotia lui. Eu il intreb: daca va las un colet pentru un alt client vecin de-al dumneavoastra si va veni persoana respectiva maine dimineata sa-l ridice ma ajutati? El, dand dovada de bunavointa si incredere a zis: cum sa nu. Apoi eu i-am zis: sunt un om corect si va zic ca poate in coletul ce vi-l las e ceva ilegal si daca cumva suntem urmariti de politie e posibil dupa ce plec sa va bata la usa sa va ceara coletul si daca gasesc ca este ceva ilegal in colet va va considera complice si riscati sa va dea afara in frig trei ore pana va scotocesc casa si, la urma, sa va puna si o amenda. Fara sa aveti nicio vina. Ce spuneti ma ajutati? La care el revoltat: cum sa-mi faci una ca asta! Eu i-am raspuns zambind: pai tocmai asta mi-ai facut tu mie si eu nu am venit cu parul la tine. La care el nedumerit ma intreaba: cum asa? Pai coletul dumitale a continut cateva kg de tuica si atunci cand m-au oprit vamesii la control eu am declarat ca nu am asa ceva in colete pentru ca cei din Romania au spus ca nu au pus tuica in colete. Vamesul nu m-a crezut pe cuvant si a inceput sa caute in colete si, ce sa vezi, a dat peste coletul dumneavoastra si a gasit tuica. Si apoi, crezand ca o sa gaseasca si in alte colete chestii ilegale. Ne-a tinut in frig trei ore pana a controlat fiecare colet si la urma s-a convins ca nu mai era altceva ilegal in celelalte colete. Nervosi, mi-au aplicat amenda de 80 de euro/litrul de tuica. Si mi s-a comunicat ca data viitoare, daca mai gaseste asa ceva este belea.

Ce credeti ca a zis apoi romanul nostru? „Asa sunteti voi romanii”, la care eu nedumerit l-am intrebat: „Pai dumneavoastra nu sunteti roman?”, la care el imi spune cu mandrie ca el si familia lui nu mai sunt romani de cinci ani si ca si-a cumparat casa in Londra si ca ei sunt englezi acum, de parca cand o fi primit cetatenia de englez i-au dat lui si familiei lui un titlu nobil si asta le asigura un loc in Rai si imunitate pe pamant! Si, evident, nu a fost de acord nici macar sa-si ceara scuze ne mai luand in calcul sustinerea platii amenzii macar partial. Ce spuneti?”

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.