Sofia Vicoveanca a trecut printr-o experianta foarte neplacuta ieri, de 1 aprilie. Cineva a lansat zvonul ca ar fi infectata cu noul tip de coronavirus si s-ar afla in stare grava. Artista a decis sa publice un mesaj pe retelele de socializare pentru a explica care este situatia.

Sofia Vicoveanca, mesaj dur, dupa ce s-a spus ca este bolnava de COVID-19

Sofia Vicoveanca traieste in Suceava, asa ca nu a fost greu de crezut pentru fanii sai ca ar putea fi infectata cu coronavirus. Artista in varsta de 78 de ani s-a revoltat si a postat un mesaj acid la adresa persoanei care a lansat acest zvon de prost gust. Ea se afla intr-o stare buna, este perfect sanatoasa si se bucura de timpul liber pe care il are.

Ea si-a indemnat toti prietenii sa distribuie mesajul ei pentru ca zvonurile false sa nu ajunga mai departe.

“Prieteni dragi ,

De 1 aprilie se fac farse… Ei, NU! ‘Cineva’ a postat pe FB ca S.V. (adica eu) este infectata cu VIRUS in stare grava… Acelui care a ‘scornit’ asa o MINCIUNA, ii zic: ‘nu sapa groapa altuia, ca pici in ea’… Eu respect toate sfaturile medicilor, mi-ati trimis multe comentarii (pt. care va multumesc din inima)… SUNT OK! Stau in casa, dar nu degeaba: citesc, desenez, scriu, ascult negativele cu noile cantece (habar n-aveti ce va pregatesc)… si stau de vorba cu d-stra ZILNIC.

Daca va este la indemana (si nu cer prea mult), puteti posta pe paginile d-stra acest mesaj… sa stie o lume ce JIGODII se gasesc printre noi…!

Eu continui sa va tuc sufletul cu urari de bine, rabdare… si Fruntea SUS!”, este mesajul scris de Sofia Vicoveanca pe Facebook.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.