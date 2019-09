Soirin Ovidiu Vantu IL DISTRUGE    pe Dan Barna: Sunteti un om prost, domnule!

Dan Barna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul mogul Sorin Ovidiu Vintu lanseaza un atac dur la adresa liderului USR Dan Barna, dupa ce acesta s-a delimitat categoric de Rusia si China si a declarat ca, daca va fi presedinte, Romania va avea cu aceste doua tari „doar relatii diplomatice functionale”. „Domnule Barna, Acum ceva timp, in ciuda infatisarii dvs de maior de securitate, v-am apreciat prestatia pe care ati avut-o la Antena 3. A fost o prestatie de om inteligent si echilibrat. Apoi ceva s-a intamplat, probabil ca euforia din 26 mai v-a paralizat centrii gandirii. Cand ati comis-o pe aia in care spuneati ca, daca erati dvs presedinte, nu s-ar fi intamplat povestea de la Caracal, am pus-o pe seama unei exprimari nefericite. ...