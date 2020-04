Soiuri de plante adaptate la schimbarile climatice oferite GRATUIT de studentii Universitatii din Craiova producatorilor locali

Studenţii Universităţii din Craiova au înfiinţat o seră la Staţiunea Didactică Banu Mărăcine cu scopul de a adapta diverse soiuri de plante la schimbările climatice şi de a crea soiuri hibride, pe care le oferă gratuit producătorilor locali, potrivit Agerpres.

Potrivit Universităţii din Craiova, grupul ţintă al acestui proiect îl reprezintă 50 de producători/agricultori înregistraţi la nivelul judeţului Dolj, care vor beneficia de produsele generate şi, în acelaşi timp, de sprijin şi îndrumare în procesul de producţie a soiurilor noi."Activitatea este parte din proiectul antreprenorial social GRENA - din cadrul CRAF (Centrul de Resurse şi Angajament Ford), beneficiind de sprijinul financiar al Ford Motor Company Fund, având ca parteneri Primăria Municipiului Craiova şi Universitatea din Craiova. Caracterul inovator al proiectului GRENA îl reprezintă faptul că va reuşi să întrunească, în cadrul aceleiaşi unităţi structurale şi funcţionale, elemente de teorie şi practică, urmărind un întreg proces de producţie.

În acest sens, se vor lua în calcul următoarele elemente: identificarea nevoilor existente pe piaţa de consum, locală şi regională; preconizarea impactului asupra consumatorilor, a tipurilor/soiurilor de produse noi, hibrizate; studii teoretice şi practice de specialitate; sprijin şi îndrumare oferită celor interesaţi să-şi dezvolte propria reţea de producţie; producţia vegetală, în sine; programe de educaţie pentru sănătate etc.", se arată într-un comunicat de presă al Universităţii din Craiova.

Un element inovator în cadrul proiectului GRENA, cu impact social, îl reprezintă iniţierea şi dezvoltarea, la nivelul comunităţii agricole a judeţului Dolj, a unei reţele de mici producători de producţie vegetală. În acest sens se vor identificarea şi selecta zece mici producători din Dolj care sunt interesaţi de dezvoltarea propriilor culturi de producţie vegetală, care vor beneficia gratuit de răsaduri, în funcţie de perioada anului şi tipologia soiurilor produse în sera GRENA. În acelaşi timp, producătorii care vor beneficia gratuit de răsaduri îşi vor asuma obligativitatea ca, la rândul lor, să ofere gratuit altor zece producători răsaduri obţinute din producţia GRENA.



"Tot ceea ce se va genera din seră şi prin cultura răsadurilor GRENA va purta denumirea GRENA. Proiectul GRENA - GREEN NATURE FOR HEALTHY LIFE are ca principal scop recondiţionarea potenţialului agricol al judeţului Dolj (producţie vegetală), dat fiind că în ultimii ani s-a înregistrat la nivelul regiunii, o reducere semnificativă atât a randamentelor medii, cât şi a producţiilor totale în raport cu producţiile vegetale. Toate activităţile organizate în cadrul GRENA sunt susţinute de studenţi şi absolvenţi ai Universităţii din Craiova, cu sprijinul consilierilor de proiect, în colaborare cu ingineri de profil din cadrul Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi a Fondului Locativ Craiova", mai precizează Universitatea din Craiova.