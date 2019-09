Soldat roman mort in Afghanistan

soldat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un militar roman a murit astazi intr-un atac din Kabul (Afghanistan). O masina incarcata cu explozibil a fost detonata joi in estul capitalei afgane Kabul, in apropierea zonei in care se afla misiunile diplomatice straine, printre care ambasada Statelor Unite si sediul misiunii NATO, au anuntat oficialii locali, citati de Associated Press. Cel putin trei persoane au murit si alte 30 au fost ranite, a transmis directorul spitalului la care au fost transportate victimele. Un nou atentat in Kabul, dupa ce un roman si-a pierdut viata. O explozie puternica, in cartierul general al NATO - FOTO / VIDEO Firdaus Faramarz, purtator de cuvant al politiei din Kabul, a anuntat ca explozia a avut loc in Districtul Nou ...