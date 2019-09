Solicitare de ULTIMA ORA facuta de Avocatul Poporului! Toti soferii sunt vizati

Renate Weber google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avocatul Poporului, Renate Weber, a emis o serie de recomandari pentru cresterea gradului de siguranta a participantilor la trafic, printre care se numara si montarea de radare fixe in zonele intens circulate. Totodata, institutia recomanda introducerea in programa scolara a educatiei rutiere, conform Mediafax. „Avocatul Poporului solicita autoritatilor competente, prin Recomandari, sa ia masuri urgente pentru cresterea sigurantei participantilor la trafic. Urmare a aparitiei unor statistici potrivit carora Romania este pe primul loc in Europa la numarul de accidente de circulatie grave, Avocatul Poporului a emis o serie de Recomandari autoritatilor centrale, in care solicita masuri urgente in ved ...