Solicitarea SIIJ privind redeschiderea dosarului judecatorului CSM Bogdan Mateescu, admisa de ICCJ

mateescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inalta Curte de Casatie si Justitie ( ICCJ) a admis astazi, 9 iulie, solicitarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) de redeschidere a urmaririi penale in dosarul in care au fost cercetate fapte presupus a fi fost comise de judecatorul Bogdan Mateescu, membru CSM, si tatal sau, primar in Baile Govora. Dosarul redeschis de SIIJ ii vizeaza, in principal pe Bogdan Mateescu, judecator membru CSM, si pe tatal acestuia, Mihai Mateescu, primarul orasului Baile Govora. Cercetarea in rem (cu privire la fapte) a fost dechisa in 2015, de Parchetul de pe langa Tribunalul Valcea, care si-a declinat in 2016 competenta catre DNA Pitesti. In 2017, dupa ce Bogdan Mateescu a fost ales reprezentant al ...