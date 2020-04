Solidaritate pe vreme de COVID-19! Preoții duc alimente nevoiașilor și ii ajuta pe copii la teme

Sute de persoane nevoiașe sau izolate la domiciliu, copii și bătrâni din Galați, primesc zilnic pachete cu alimente de la reprezentanții Arhiepiscopiei Dunărea de Jos și de la asociațiile partenere. Pe lângă hrană, preoții și sociologii oferă sfaturi și îi ajută pe copii la teme.

Reprezentanții Arhiepiscopiei Dunărea de Jos au inițiat, în ultima perioadă, numeroase acțiuni de ajutorare a persoanelor sărace, bolnave, singure și izolate din cauza epidemiei de COVID-19. Pe lângă activitățile obișnuite, derulate prin intermediul cantinelor bisericilor, preoții transportă alimente direct la domiciliul persoanelor care au nevoie, relatează Mediafax.ro.

În diferite zone din oraș și în zonele rurale preoții și ceilalți angajați ai parohiilor distribuie pachete, totul cu respectarea normelor de siguranță. În cele mai multe cazuri, preoții sunt ajutați de voluntarii unor asociații și câteodată se apelează la generozitatea oamenilor cărora li se recomandă să doneze bani și alimente pentru campaniile în derulare.

În cadrul Parohiei Sfântul Spiridon din Galaţi au fost organizate trei puncte de colectare pentru alimente neperisabile, medicamente și materiale igienico-sanitare. Pachetele sunt distribuite în mai multe etape direct la ușa beneficiarilor.

„Am inițiat o colectă de alimente neperisabile, medicamente și materiale igienico-sanitare pentru credincioșii din parohie, izolați din cauza epidemiei de COVID-19. Programul constă într-o colectă de aceste produse, am afișat acest program la fiecare scară din parohie și am venit în ajutorul credincioșilor, am organzizat trei puncte de colectare", a declarat Robert Tiber, preşedintele Asociației Multifuncționale Filantropice Sfântul Spiridon din Galaţi.

În aceeași parohie, 70 de copii sunt ajutați la teme și sunt monitorizați de specialiști. Este vorba despre beneficiarii centrului de zi organizat în cadrul parohiei. Doi instructori de educație le oferă sprijin în efectuarea temelor cu ajutorul platformelor online și le organizează diferite activități de socializare și petrecere a timpului liber în casă. De asemenea, cei 70 de copii primesc pachete cu hrană care sunt repartizate din două în două săptămâni, astfel încât să se reducă riscul propagării epidemiei.

„În privința serviciului de masă, copiii nu mai vin la noi, ținem legătura pe internet. Am venit în sprjinul lor și le-am pregătit pachete de hrană rece, alternativ le dăm și hrană caldă. Dar am considerat că e mai bine să-i chemăm mai rar pe părinții lor și le dăm aceste produse pentru 15 zile. Le-am pregătit și materialele igienico-sanitare de care au nevoie în această perioadă", a precizat Robert Tiber.

Valoarea totală a ajutoarelor acordate este de aproximativ 16.000 lei lunar.