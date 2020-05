SolidarLocal - festival caritabil online, cu peste 40 de artisti si trupe/Organizator: Ideea a venit din dorinta de a face bine

Aproximativ 40 de concerte susţinute de artişti şi trupe din România vor fi prezentate vineri, online, în cadrul festivalului caritabil SolidarLocal. SolidarLocal este realizat sub conceptul de "Cel mai mare festival de muzică din sufrageria ta" şi se vrea a fi o invitaţie la solidaritate şi la sprijin pentru cadrele medicale din prima linie de luptă cu noul coronavirus. Biletele pot fi achiziţionate prin intermediul aplicaţiei iabilet.ro, iar cumpărarea lor va genera un cod ce poate fi folosit vineri, pe solidarlocal.ro. Bogdan Doltu, organizatorul SolidarLocal, a recunoscut că ideea pentru un astfel de eveniment i-a venit "vorbind la telefon şi din dorinţa de a face bine într-o perioadă în care este nevoie şi de cel mai mic ajutor". "Am tot povestit cu prietenii despre idee, ea a început să prindă contur şi să înceapă să se alăture din ce în ce mai mulţi oameni dornici să-şi pună la bătaie serviciile şi capabilităţile pentru o cauză bună. Asociaţia Dăruieşte Viaţă a răspuns pozitiv iniţiativei noastre şi s-a alăturat proiectului. Am reuşit să punem în acelaşi line-up peste 40 de artişti şi trupe, din aproape toate genurile muzicale", a declarat pentru AGERPRES Bogdan Doltu. El a povestit că i-a sfătuit pe artiştii care s-au alăturat campaniei să-şi înregistreze materialele acasă. "Având în vedere situaţia, ne-am dorit încă de la început ca recitalurile să fie înregistrate acasă. Pe lângă solidaritate, vrem să transmitem şi mesajul că încă e nevoie să stăm în casă. Pentru a putea fi vizualizat festivalul, trebuie să faci o donaţie minimă de 30 lei pe iabilet.ro. Primeşti un cod şi după poţi vizualiza festivalul. Suntem foarte optimişti şi sperăm să avem cel puţin 5.000 de donaţii", a spus organizatorul. Doltu a mărturisit că cea mai mare provocare pentru realizarea festivalului a fost găsirea sponsorilor. "Cred că cea mai mare provocare a fost aceea de a aduce lângă noi companii care să susţină proiectul, dar înţelegem că este o perioadă dificilă şi deciziile se iau greu. Am fost surprins plăcut de dorinţa artiştilor şi trupelor de a se implica în acest proiect", a precizat Bogdan Doltu. Printre artiştii care au acceptat provocarea şi vor evolua în festival se numără Liviu Teodorescu, Nicole Cherry, Bogdan Ioan, Dora Gaitanovici sau trupa Phaser. *** Liviu Teodorescu a spus că a acceptat invitaţia de a participa la festival cu gândul la medicii aflaţi în linia întâi a luptei împotriva COVID-19. "Am acceptat invitaţia cu gândul la cei din linia întâi, care au cea mai mare nevoie de energie şi de fonduri în această perioadă în care ne aflăm. Sper ca mişcarea noastră să fie un ajutor real şi asta se poate întâmpla doar cu sprijinul celor care vor dona şi vor intra pe platformă", a declarat pentru AGERPRES Liviu Teodorescu. El a precizat că va interpreta mai multe piese din repertoriul propriu, înregistrate ''în sufragerie'', "fără alte artificii sau înflorituri". "Voi cânta mai multe piese din repertoriul meu, nu spun care, ca să păstrez suspansul. Va fi totul live, de la mine de acasă, voce şi chitara. Din sufragerie, fără alte artificii sau înflorituri. Acustic pur", a menţionat Teodorescu. *** Şi Nicole Cherry s-a alăturat proiectului, dornică să ajute, prin muzică, în această perioadă complicată. ''Am acceptat cu mare drag invitaţia, imediat cum am auzit detaliile proiectului. Este o perioadă complicată pentru fiecare dintre noi, dar mai ales pentru cei care se află în linia întâi. Şi dacă putem contribui cu ceva, trebuie să facem asta, să ajutăm cum putem; fie că vorbim de fonduri sau de suport moral sau prin muzică'', a precizat pentru AGERPRES artista. Ea a arătat că s-a pregătit pentru acest eveniment cu mai multe înregistrări. ''Tot ce pot să spun este că am cântat piese mai vechi, dar şi noi şi vă aştept pe toţi acolo să vedeţi ce a ieşit. Totul este live, acapella chiar. Sunt nişte înregistrări pe care le-am făcut special pentru acest eveniment'', a spus Nicole Cherry. *** Membrii trupei timişorene Phaser au mărturisit că ideea de a oferi sprijin pentru medicii care se ocupă de tratarea bolnavilor de COVID-19 a fost un factor important în luarea deciziei de a participa în festival. "Credem că e important ca în perioada asta să rămânem conectaţi şi să continuăm să aducem o stare de bine aşa cum ştim noi, prin muzică. De asemenea, faptul că putem contribui la sprijinul acordat celor din linia întâi a fost un factor important în luarea deciziei", au spus membrii trupei Phaser. Ei au precizat că au pregătit materiale speciale pentru festival, melodiile urmând să fie prezentate în diferite formule. "Am încercat să facem nişte video-uri special pentru acest festival, în care să cântăm piesele noastre în diferite formule, fie acustic, fie cu toată gaşca (noroc cu tehnologia)", au spus artiştii. *** Bogdan Ioan, câştigător al concursului Vocea României în 2018, a arătat că este sensibilizat de acţiunile caritabile, "mai ales acum, când este vorba despre lupta împotriva COVID-19". "De obicei, sunt foarte sensibil când vine vorba de acţiuni caritabile. Cei care organizează astfel de evenimente sunt de felicitat, iar noi trebuie să răspundem cu dragoste şi să încercăm să ajutăm atât cât putem, mai ales acum, când este vorba despre lupta împotriva COVID-19. Gândiţi-vă la cadrele medicale care încearcă să vindece oameni, dar nu au echipamente de protecţie suficiente şi aşa mai departe. Trebuie să fim uniţi în astfel de momente şi să ne gândim că orice ajutor poate face diferenţa, iar partea cea mai frumoasă şi interesantă este că acest ajutor va veni prin muzică. Muzica mereu a unit şi va uni oameni", a precizat pentru AGERPRES Bogdan Ioan. Artistul a mărturisit că a ales câteva piese care să se potrivească cu tematica festivalului, toate fiind filmate şi înregistrate în sufrageria proprie. "Am ales câteva piese care îmi plac în mod deosebit şi care să se potrivească şi cu tematica festivalului. Nu am să vă zic ce piese pentru că vreau să simţiţi emoţia atunci, dar cred că deja v-aţi dat seama de unele dintre ele. Piesele au fost înregistrate şi filmate în sufrageria mea, în condiţii de live. Practic e un live session care s-a montat din mai multe cadre. Sper să vă placă ce v-am pregătit şi sper să ne adunăm cât mai mulţi pe 1 mai", a transmis el. *** Cântăreaţa Dora Gaitanovici, finalistă în 2018 la concursul Vocea României, a spus că a acceptat cu drag invitaţia de a fi prezentă în festival şi a pregătit totul special pentru acest moment. "Toţi avem nevoie de bucurii în perioada asta. Am acceptat cu drag invitaţia, pentru că ştiu că nu e uşor să trăieşti departe de ceea ce trăieşti în mod normal. De asemenea, mereu când este vorba despre muzică, eu mă bag. Am vrut ca acest recital să sune exact ca pe scenă, de aceea i-am implicat şi pe colegii mei de trupă, fiecare cântând de la el de acasă. Îmi este foarte dor de concerte, probe de sunet, repetiţii... Am pregătit totul special pentru acest moment cu mare plăcere. Atât eu, cât şi colegii mei cântăm live", a dezvăluit artista. *** Andrei Păunescu, programat iniţial să cânte în festival, a declarat că nu va putea participa, deoarece nu a putut să înregistreze materialele necesare pentru eveniment. "Deocamdată, de la mine nu există materiale. Organizatorii sunt nişte oameni de toată isprava şi îi preţuiesc, dar cred că mâine nu o să fiu în concert pentru că nu am materialele gata. Eu mi-am dat acordul, le-am spus organizatorilor şi că le trimit materialul, dar nu am avut starea şi nici condiţia tehnică să fac ceva aşa cum mi-aş fi dorit, dar ei au o iniţiativă frumoasă. Materialele mele nu sunt gata, aşa că mâine 99,9% nu voi fi prezent. În festival, vor susţine vineri concerte online: Umbra, AG Weinberger, Alessia Labate, Alex & The Fat Penguins, Alexu and The Voices Inside, Ana Maria Munteanu, Aya, BlueVelvet, Bogdan Ioan, Breathelast, Days of Confusion, Dl Goe, Dora Gaitanovici, Emeric Imre, Emilian, IOVA, Jean Gavril, Julie Mayaya, Jurjak, Just Another Lie, Les Elephants Bizarres, Liviu Teodorescu, Mădălina Petre, NAVI, Nicole Cherry, Pistol cu Capse, Phaser, RUA, Sea Section, Seredinschi, The Sonic Taste, Soul Serenade, Stema, The Kryptonite Sparks, Tiberiu Albu, Tobi Ibitoye, Toulouse Lautrec, Vizi, We Singing Colors.