Solist participant la Cerbul de Aur: Nicaieri nu mi-a fost așa teama ca in Romania

Ronan Keating, fost component al trupei Boyzone, a fost invitat să cânte la Cerbul de Aur, dar s-a lovit de realitățile românești. Echipa artistului a făcut 4 ore și jumătate de la București la Brașov, iar acesta a preferat să închirieze un avion de mici dimensiuni pentru a ajuns la Brașov. Keating a mărturisit că nicăieri nu i-a fost așa de frică ca în România, în timpul zborului.

„Băieții din trupa mea au venit aici ieri (vineri - n.r.), dar le-a luat patru ore și jumătate să vină cu mașina de la București, așa că eu am zis: N-o să fac asta! Am închiriat un avion și am zburat azi, mi-a luat doar 40 de minute. Dar era un avion mult mai mic decât mi-aș fi imaginat. Cred că nu mi-a fost atât de teamă niciodată în viața mea, mai ales când am ajuns deasupra munților”, a mărturisit Ronan Keating, la mijlocul recitalului său. „E magnific, e frumos, dar mie mi-a fost atât de frică!”, a povestit el, citat de Digi24.

„Am avut însă un pilot foarte abil, umitor și m-a dus într-un tur. Dar la un moment dat, a decis să încline avionul într-o parte ca eu să pot privi mai bine munții”, a povestit Ronan Keating. „N-a fost o idee bună!”, a continuat el râzând, mai scrie sursa citată. „Dar iată-mă aici, teafăr și nevătămat!”, a mai spus Keating.

A încheiat cu o glumă: „Aveți cu adevărat o țară frumoasă, e magnifică, am fost încântat să o văd din văzduh azi!”, a afirmat el, completând apoi: „... Am avut ochii închiși aproape tot timpul zborului!”.