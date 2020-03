Solista Daniela Ploia a gasit pe strada un portofel cu 3000 de euro. I-a salvat viața posesorului: ”Imprumutase banii de la banca pentru o operație”

În urmă cu trei ani, solista de muzică populară Daniela Ploia a găsit pe stradă un portofel cu 3000 de euro. După ce i-a înapoiat banii posesorului, a aflat de drama acestuia. Omul împrumutase banii de la bancă pentru o operație și ajunsese la spital cu preinfarct în momentul în care a realizat că a pierdut portofelul.

Cântăreața de muzică populară Daniela Ploia a trăit în urmă cu câțiva ani o întâmplare desprinsă din filme, ce se putea încheia într-o dramă cumplită dacă nu intervenea aceasta.

Găsind pe stradă un portofel cu 3000 de euro, artista a reușit să dea de o persoană din familia posesorului pentru a înapoia banii. Astfel a aflat că omul ce pierduse banii luase suma cu împrumut de la o bancă pentru o complicație cardiacă.

Ghidată poate de zicala ”Sărac și curat, decât bogat și pătat”, Daniela Ploia se afla la volan în momentul în care a observat portmoneul căzând din buzunarul trecătorului. A strigat după ghinionist, însă degeaba. Prinsă în trafic, în Timișoara, Daniela nu a putut opri decât după prima intersecție însă a găsit portmoneul în același loc.

”Persoana respectivă sper că e bine și astăzi, chiar i-am recomandat un medic bun atunci când am aflat că urma să se opereze la inimă. Adevăratul șoc l-am trăit când am sunat la numărul de telefon aflat în portmoneu, deoarece am aflat că persoana era predispusă accidentelor cardiace. Mi-a răspuns cineva din familie și mi-a pus că omul era la spital, suferise un preinfarct după ce a constatat că pierduse banii tocmai luați de la bancă”, ne spune Daniela Ploia despre întâmplarea petrecută în urmă cu trei ani.

”Tot ce am se datorează muncii mele. Cânt cu respect și plăcere, însă fără să mă agăț de acest dar ca de o oportunitate, fără să fiu nevoită să fac compromisuri muzicale. De aceea mă duc și la serviciu, și o fac cu mare plăcere, ne spune artista, una din puținele artiste care are și un job ”normal”. Daniela lucrează ca inspector la Administrația Apelor.

