Solistul David Lee Roth va susține primul turneu solo dupa 14 ani

Solistul David Lee Roth, fost membru al grupului Van Halen, va susţine anul viitor 44 de concerte în Statele Unite, în deschiderea show-urilor Kiss din turneul de adio al acestei trupe, potrivit news.ro.

Roth nu a mai susţinut un turneu solo din 2006. Concertele de anul viitor vor avea loc în perioada februarie - octombrie. După ce s-a despărţit de trupă în anii 1980, Roth a revenit alături de Van Halen pentru un turneu în 2007. Au lansat împreună un album de studio, în 2012, iar cel mai recent, trupa a susţinut un turneu în 2015.

De la ultimul turneu solo, Roth a susţinut câteva concerte. Recent, el a anunţat o rezidenţă în Las Vegas, care cuprinde show-uri programate între ianuarie şi martie 2020.

Turneul Kiss va începe în februarie, cu o pauză de aproximativ cinci luni de la jumătatea lunii martie, urmând să fie reluat pe 28 august. Potrivit anunţului făcut de reprezentanţii trupei, seria de concerte se va încheia pe 17 iulie 2021, în New York.

Roth şi Kiss au o legătură veche. În 1976, basistul Gene Simmons a produs caseta demo a trupei Van Halen după ce a văzut un concert în Los Angeles.

David Lee Roth, născut pe 10 octombrie 1954, este cântăreţ american, actor, scriitor şi fost prezentator de radio. A fost solistul trupei Van Halen în perioada 1974 - 1985, în 1996 şi din 2006. A avut şi o carieră solo de succes, lansând mai multe discuri cu vânzări impresionante. Trupa Van Halen s-a reformat, la iniţiativa lui Roth, în 2006, şi a susţinut un turneu în America de Nord. În 2007, grupul a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame. În 2012, grupul Van Halen a lansat albumul de studio „A Different Kind of Truth”, ce a marcat revenirea trupei în peisajul rock american, după o pauză de peste două decenii.

Kiss este o trupă rock înfiinţată la New York în 1973 de chitaristul Paul Stanley şi basistul Gene Simmons. Populară în special datorită machiajelor ostentative, costumelor extravagante şi numeroaselor efecte speciale folosite în timpul concertelor sale, trupa Kiss a lansat 20 de albume de studio care au fost vândute în peste 75 de milioane de copii pe plan mondial. În 2014, formaţia americană a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. În prezent, trupa este formată din Paul Stanley - voce, chitară (din 1972), Gene Simmons - bas, voce ( din 1972), Tommy Thayer - chitară (din 2002) şi Eric Singer - tobe (1991 - 1996, 2001 - 2002, 2004 - prezent).