Solistul trupei Iron Maiden, one-man show in 2020 in Romania

Bruce Dickinson, solistul trupei Iron Maiden, va sustine un one-man show in februarie 2020, la Sala Radio din Bucuresti. „What Does This Button Do? An Evening With Bruce Dickinson" este programat pentru 8 februarie 2020, de la ora 20.00. Dickinson va discuta cu fanii despre cariera lui, despre perioada petrecuta departe de Iron Maiden, despre pasiunea pentru avioane, bere, scrima si, nu in ultimul rand, despre autobiografia lui. Show-ul de peste 2 ore va include o sesiune de intrebari din partea publicului, potrivit Kompas Events. Biletele sunt disponibile in reteaua iabilet.ro, la preturile de 90, 150 si 250 de lei.