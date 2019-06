Solistul trupei rock Megadeth, Dave Mustaine, sufera de cancer in gat. Toate concertele de anul acesta vor fi anulate

Dave Mustaine google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cunoscutul solist al trupei Megadeth, Dave Mustaine, sufera de cancer in gat. Anuntul a fost facut pe pagina de a trupei. Toate concertele pe care Megadeth le avea programate pentru acest an se vor anula. “Am fost diagnosticat cu cancer in gat. Este ceva ce trebuie luat in serios si infruntat, dar am mai infruntat obstacole in trecut. Lucrez indeaproape cu doctorii si urmez un plan de tratament despre care ei sustin ca are o rata a succesului de 90%. Am inceput deja tratamentul”, potrivit postarii de pe pagina de a trupei. In continuare, Dave Mustaine a anuntat ca toate concertele Megadeth de anul acesta vor fi anulate. “Din pacate, din cauza acestui lucru trebuie sa anulam toate s ...