Solistul trupei UB40 a suferit un atac cerebral - VIDEO

Duncan Campbell, solistul grupului reggae UB40, se recuperează în spital în urma unui atac cerebral, a anunţat trupa pe contul de Twitter.

Grupul din Birmingham a precizat că el a fost dus la spital după ce a suferit atacul cerebral şi că deja se simte bine şi a cerut fanilor să îi respecte intimitatea în timpul recuperării.

UB40 şi-a exprimat speranţa că solistul va putea curând să reia activitatea şi că va reveni în turneu anul viitor.

Campbell, în vârstă de 62 de ani, a devenit solistul UB40 când Ali, unul dintre fraţii lui, a părăsit grupul în 2008. Ali Campbell a susţinut de atunci concerte ca parte a grupului UB40 Featuring Ali, Astro & Mickey.

UB40 a fost înfiinţat în Birmingham, în 1978, şi şi-a luat numele după o formulă folosită în acea perioadă de oameni pentru a cere beneficii de somaj.

Între cele mai cunoscute piese ale trupei se numără „Red Red Wine”, „Falling In Love With You”, „I Got You Babe” (colaborare cu Chrissie Hynde) şi „The Way You Do The Things You Do”.

Din actuala formulă a UB40 face parte şi Robin Campbell, al treilea frate, scrie news.ro.

Anul trecut, saxofonistul Brian Travers a fost diagnosticat cu o tumoare la creier, fiind astfel forţat să se retragă din turneul prin care trupa marca a 40-a aniversare.

