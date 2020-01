Soluția gasita de PSD pentru dublarea alocațiilor copiilor

Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a declarat marți, la Parlament, după ședința CEX, că social-democrații au decis să organizeze o sesiune extraordinară a Camerei Deputaților pentru eliminarea pensiilor speciale. Cu banii economisiți, spune PSD, se pot dubla alocațiile copiilor.

„Azi am hotarat ca PSD sa convoace sesiune extraordinara pentru eliminarea pensiilor speciale in ultima saptamana din ianuarie si credem cu certitudine ca nu mai este un motiv sa nu puna in aplicare legea promulgata de dublare a alocatiilor copiilor”, a zis Ciolacu.

Președintele Klaus Iohannis a promulgat, marți, legea ce prevede dublarea alocației de stat pentru copii. Premierul Ludovic Orban a anunțat, însă, pe 10 ianuarie, că Guvernul va amâna termenul de intrare în vigoare a Legii privind dublarea alocațiilor, până când vor fi găsite resurse financiare. Șeful Executivului a precizat atunci că cel mai probabil banii vor fi alocați la rectificarea din iulie.

