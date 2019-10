Soluția Pintea pentru criza rezidențiatului: Iohannis sa numeasca un interimar la Educație pentru doua zile

Ministrul Sănățății, Sorina Pintea a declarat duminică într-o intervenție la Digi 24 ca președintele României este singurul responsabil pentru amânarea examenului de rezidentiat, prin refuzul de a numi un ministru interimar la Educație. Examenul de rezidențiat a fost amânat pe data de 8 decembrie, după ce inițial ar fi trebuit să aibă loc la începutul The post Soluția Pintea pentru criza rezidențiatului: Iohannis să numească un interimar la Educație pentru două zile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.