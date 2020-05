SOLUȚIE din Parlament pentru parinți in contextul pandemiei in valuri: 'Angajatorii sa deschida gradinițe la locul de munca'

În contextul unei pandemii de COVID-19 care se va manifesta în valuri succesive, pe o perioadă mai lungă, deputatul PNL Ovidiu Raețchi vine cu o soluție pentru a ajuta părinții. Liberalul solicită de URGENȚĂ să fie votat proiectul de lege în Parlament care prevede încurajarea companiilor și angajatorilor să deschidă și să întrețină propriile grădinițe la locul de muncă, cu condiția ca statul să scutească din impozitul pe profit sumele cheltuite în acest sens.

Proiectul de lege inițiat de Ovidiu Raețchi a fost adoptat de Senat, Camera Deputaților fiind for decizional pe proiect.

„O soluție reală pentru a ajuta părinții cu copii de grădiniță în următorii ani - într-un context Covid cu deznodământ incert, pe termen lung - este încurajarea companiilor și angajatorilor să deschidă și să întrețină propriile grădinițe la locul de muncă, cu condiția ca statul să scutească din impozitul pe profit sumele cheltuite în acest sens.

Am depus de altfel, în urmă cu un an, un proiect de lege cu aceste prevederi, cerând ca firmele (cu minim 30 de angajați, dacă aceștia au un număr relevant de copii de vârstă preșcolară) să își poată deschide - la sediu sau în apropierea imediată a sediului - grădinițe și creșe unde angajații să își lase în îngrijire copiii pe perioada programului. Proiectul a fost adoptat de Senat și e blocat acum în Camera Deputaților. Acesta a fost depus în ideea că așa soluționăm problema lipsei de locuri în creșe și grădinițe (Gabriela Firea a construit ZERO grădinițe în București, în tot mandatul său, deci soluția nu va veni de la ea), dar și problema traficului, având în vedere că se elimină astfel un drum în plus făcut de părinte la ore de vârf către grădiniță. Este, în plus, un mod de a motiva angajații pe o piață unde mâna de lucru calificată reprezintă o provocare.

Acum, în contextul unei pandemii care se va manifesta în valuri succesive, întinse pe o perioadă mai lungă, avem toate motivele să grăbim adoptarea unui proiect de lege care oferă o oportunitate în plus pentru părinții care doresc să își stie copiii aproape și în siguranță”, se arată pe pagina de Facebook a deputatul PNL Ovidiu Raețchi.

