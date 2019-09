Soluție istorica pentru protecția mediului: 13 companii petroliere au gasit soluția de captare a dioxidului de carbon rezultat in timpul forajelor

Un grup de 13 companii petroliere mari au anunţat luni un plan de promovare a investiţiilor în captarea, utilizarea şi stocarea dioxidului de carbon, înainte de summitul pentru climă al ONU care are loc astăzi la New York, transmite Reuters, potrivit news.ro.

Liderii din industria petrolului, care se confruntă cu cererile în creştere pentru măsuri de combatere a schimbărilor climatice, au căutat soluţii de investiţii în tehnici de captare şi de păstrare a emisiilor de dioxid de carbon, despre care unii directori, între care cel al Occidental Petroleum, Vicki Hollub, afirmă că ar putea face ca operaţiunile de forare să devină neutre.

Tehnologia de stocare a dioxidului de carbon funcţionează prin captarea acestuia în caverne sau spaţii poroase de sub pământ.

Planul survine într-o perioadă în care industria de petrol şi gaze este tot mai criticată pentru eforturile insuficiente de a combate schimbările climatice, în special că industria carburanţilor fosili se dezvoltă cu preponderenţă în economii mari, inclusiv în Statele Unite, China şi Rusia.

Grupul de companii, cunoscut sub numele de Oil and Gas Climate Initiative (OGCI), are rolul să dubleze cantitatea de dioxid de carbon care este stocată în prezent la nivel global, până în 2030.

Aceste tehnologii ar putea fi extinse pentru a capta mai eficient cantităţi mari de dioxid de carbon emise de unităţi cum sunt centralele energetice, care ar putea fi folosite ulterior în recuperarea de petrol şi în cele din urmă stocate, fiind eliminate astfel din atmosferă.

Iniţiativa intenţionează să colaboreze şi cu alte părţi pentru a introduce tehnologia de captare a dioxidului de carbon în cinci regiuni – Statele Unite, Marea Britanie, Norvegia, Olanda şi China.

Luni dimineaţă, grupul va semna o declaraţie de colaborare cu acţionarii, inclusiv cu unele ministere, pentru a se angaja în eforturile de extindere a stocării dioxidului de carbon.

Companiile, între care se numără Exxon Mobil Corp, Chevron şi BP, realizează 32% din producţia globală de petrol şi gaze. Companiile au mai convenit să coopereze pentru accelerarea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.

Anul trecut, companiile au anuţat planuri de reducere a intensităţii metanului, în 2018 reuşind să facă acest lucru cu 18%.