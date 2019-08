Soluție Made in Romania: Autoritațile din Timișoara baga elevii in containere, in școlile aglomerate din oraș

Câteva sute de elevi de la mai multe școli din Timișoara vor fi nevoiți să învețe în containere, care au fost transformate în săli de clasă din cauza lipsei de spațiu din unitățile de învățământ, transmite MEDIAFAX.

Primăria Timișoara a găsit o soluție temporară pentru a rezolva problema lipsei de spațiu cu care se confruntă unitățile de învățământ cele mai aglomerate. Astfel, anul trecut, instituția a achiziționat primele șase containere modulare, care au fost transformate în săli de clasă pentru Școala Generală Nr. 30, aflată în cartierul Soarelui. În această unitate de învățământ sunt înscriși 1.900 de elevi, iar clădirea are o capacitate de doar o mie de locuri.

Fiind mulțumiți de condițiile din aceste containere modulare, reprezentanții Primăriei Timișoara au făcut demersuri pentru a cumpăra astfel de spații și pentru alte unități de învățământ care duc lipsă de spațiu.

„Am alocat fonduri din bugetul local pentru achiziția de spații modulare pentru Școala Generală Nr. 30 și pentru Liceul Grigore Moisil, dar achiziția o face unitatea de învățământ. O parte din bani sunt alocați de noi, școlile au și fonduri proprii, au mai primit sponsorizări. De asemenea, ne propunem să achiziționăm încă 20 de săli de clasă modulare pe care probabil că o să le scoatem la licitație în cursul lunii septembrie, pentru a fi folosite în locurile în care va mai fi nevoie pe parcursul anului, pentru o perioadă scurtă. Cel mai probabil vor fi utilizate de școlile generale nr. 19 și 7, unde sunt elevi care mai fac ore după-amiază și care au nevoie destul de mare de spațiu", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, viceprimarul Timișoarei, Dan Diaconu.

De asemenea, Primăria Timișoara a lansat, în această vară, licitația pentru cumpărarea a șase containere modulare și pentru Liceul Waldorf, care ar urma să fie funcționale pe parcursul următorului an școlar.

Director Școlii Generale Nr. 30, Mihaela Șora, a declarat că aceste containere sunt extrem de utile, elevii învățând în săli mari și aerisite.

„Noi avem șase containere deja și vom mai cumpăra încă un complex de spații modulare, cu șase săli de clasă, cu hol, cu grupuri sanitare și pe lângă asta, noul corp va avea și alte două săli: sală pentru cancelarie și sală pentru arhivă. Vor învăța în aceste spații copii de la ciclul primar, pentru că noi acum suntem în pericol să nu încăpem cu clasele a II-a, sunt câte zece clase pe serie. 400.000 de lei am primit de la primărie și 80.000 de lei am obținut din donații și sponsorizări pentru cumpărarea containerelor. Noi preconizăm că din semestrul al II-lea al acestui an școlar le vom putea utiliza", a afirmat Mihaela Șora.

Potrivit directorului Școlii Generale Nr. 30, soluția sălilor de clasă în containere este una provizorie, în condițiile în care Primăria Timișoara are un proiect de extindere a clădirii, însă lucrările nu au început încă.