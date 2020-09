Soluție sinistra pentru liceenii din Isaccea: vor face cursuri in casa mortuara

Mai mulți elevi ai unui liceu din orașul tulcean Isaccea vor învăța în perioada următoare într-o capelă mortuară, întrucât clădirea liceului Constantin Brătescu este în renovare, potrivit EuropaFM. Lucrările au început în timpul stării de urgență, iar muncitorii mai au nevoie de câteva săptămâni ca să preda măcar o parte din cladire uzului școlar. Consiliul […] The post Soluție sinistră pentru liceenii din Isaccea: vor face cursuri în casa mortuară appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.