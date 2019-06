Solutie salvatoare: cum ar putea fi schimbata grupa de sange

Grupa de sange google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nu este o noutate ca spitalele nu primesc suficient sange de la donatori. Cercetatorii de la University of British Columbia au descoperit o cale prin care sa amelioreze problema, chiar daca oamenii nu doneaza mai mult. Astfel, oamenii de stiinta au descoperit o metoda prin are sa schimbe grupa de sange a sangelui donat intr-una pe care oricine o poate primi. Grupele de sange difera din pricina zaharurilor de la suprafata celulelor rosii. Grupa A are un anumit tip de zahar, pe cand grupa B alt tip. Grupa AB are ambele tipuri, pe cand 0 nu are niciunul. Daca o persoana primeste o transfuzie de sange de la o grupa care nu este a lor sau grupa 0, atunci sistemul imunitar al acesteia va ataca si ucide celul ...