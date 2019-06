Solutii pentru reducerea poluarii, propuse la Conferinta organizata de Garda de Mediu Iasi - FOTO

conferinta 14 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In contextul celebrării Zilei Mondiale a Mediului, sărbătorită în fiecare an pe 5 iunie, astazi, 7 iunie 2019, are loc conferinta anuala organizata la Iasi, "Present Environment and Sustainable Development". evenimentul este organizat de Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Iasi. ECO Parada – o traditie a Scolii ''Ion Creanga'' Targu Frumos - FOTO La evenimentul organziat in ultimii trei ani la iasi participa specialisti din toata lumea care discuta si propun solutii pentru reducerea poluarii. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...