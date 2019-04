Sonda spatiala trimisa de Israel spre Luna s-a prabusit

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sonda Beresheet (''Geneza'', in ebraica), trimisa de Israel pe Luna, a suferit o pana de motor si s-a prabusit in timpul operatiunii de aselenizare. Prima tentativa a Israelului de a trimite un modul spatial pe Luna a esuat in momentul in care sonda Beresheet, dezvoltata de o companie privata, a suferit o pana de motor si s-a prabusit in timpul operatiunii de aselenizare, relateaza agentiile AFP si EFE. "Nu am reusit sa ajungem, dar am incercat din greu", a declarat omul de afaceri si filantropul Morris Kahn, care a finantat semnificativ dezvoltarea proiectului. O sonda trimisa de rusi pe Venus se intoarce pe Pamant. Oamenii de stiinta sunt ingrijorati In timpul transmisiei in direct de la centrul ...