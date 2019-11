Sondaj-bomba in PSD. S-a aflat rezultatul alegerilor din turul II. „O sa castige cu 66%...”

Cozmin Gusa a fost dat afara din PSD, dar acest lucru nu l-a impiedicat sa prezinte rezultatele unei simulari, in care presedinte Klaus Iohannis ar castiga al doilea mandat la Cotroceni cu 66% din voturi.

„Nu poti sa faci campanie serioasa impotriva unui candidat extrem de consolidat cum este Iohannis astazi. Si nu vreau sa va zic simularile de tur doi… E de aia cu minimum doua treimi, minimul 66% pentru Klaus Iohannis.

Asa este astazi. PNL a lucrat profesionist la campanie de data asta si Ludovic Orban a fost un sef de campanie extrem de precis, surpriza sezonului”, a declarat Cozmin Gusa, potrivit evz.ro.

Gusa a fost exclus din PSD la sedinta Comitetului Executiv, dar afirma ca aceasta este o decizie de moment. Gusa va reveni in PSD si planuieste sa o schimbe pe Viorica Dancila de la conducerea formatiunii.

„Decizia lor de azi nu schimba cu nimic determinarea mea. Proiectul meu este reformarea PSD.

Am multe functii, patron la Realitatea, presedintele Federatiei Romane de Judo, geopolitician. Nu vizez vreo functie, ca devin presedinte, nu am aceasta preocupare.

Ma voi reinscrie in PSD dupa ce voi schimba aceasta conducere. PSD nu se poate reforma cu Viorica Dancila. Viorica Dancila, daca ar manifesta putina intelepciune in aceasta perioada in care isi doreste sa ia mai multe voturi, ar trebui sa fie mai modesta si mai corecta ca sa-si prezerve functia in PSD.

Eu cred ca Viorica Dancila poate fi presedintele Organizatiei de Femei a PSD”, a declarat Cozmin Gusa, marti, la Realitatea PLUS.

„Eu am aceasta convingere ca doar fiind foarte corecti si transparenti putem sa ajungem la un adevar. Astazi au fost 26 din acel CEx. Le multumesc. Le multumesc si celor care nu au votat pentru mine, ci impotriva mea pentru ca au creat un eveniment care poate ajuta la reechilibrarea PSD-ului. Romania nu-si poate permite azi sa nu aiba un partid de stanga major pentru ca asa este textura si structura sociala si socio-profesionala in Romania. Restul sunt aventuri. Si din acest motiv, pentru ca sunt convins ca sunt aventuri, m-am inscris in partid in urma cu trei saptamani tocmai pentru ca sa pot sa ajut sa ajunga in turul 2 Klaus Iohannis si Viorica Dancila, pentru ca Barna e o aventura.

Functia mea in PSD e de Cozmin Gusa. Daca pana acum in viata publica romaneasca n-am avut aceasta posibilitate sa am o functie de Cozmin Gusa ca sa am autoritate, inseamna ca am muncit degeaba.

Eu nu vreau nici presedinte, nici secretar general, nici presedinte de consiliu national, nu vreau nimic. Eu vreau sa pot sa ajut la reformarea acestui partid, dar nu cu forta, cu spiritul blandetii. Eu am avut un proiect la momentul inscrierii in PSD pe care l-am schitat, si am vorbit despre necesitatea ca PSD, ca partid de stanga, sa devina partidul romanilor buni. Proiectul e „on going”.

Eu as vrea cu acest partid sa reusim in contrabalans la guvernarea de dreapta si sigur, printr-o reforma la PSD, sa reechilibram, sa aducem calmul in viata politica romaneasca. Si sa se termine odata cu aceasta rautate! Romanii s-au saturat: arestati-l pe ala, Ghita bucatarule. Ne-a schimbat si noua comportamentul public... Violenta asta e datorata, sau cauzata, violentei din viata politica romaneasca a unor oameni care au alta agenda, lipsiti de cultura, care au generat aceasta atmosfera extrem de nepotrivita pentru ceea ce am vrea sa construim. Eu mi-am atins scopul, i-am adus lui Viorica Dancila in primul tur acele procente ca sa intre in turul 2 si Barna n-a intrat, si doi, am reusit ca USR sa nu devina alternativa pentru 2020. Acolo sunt si oameni de treaba la USR, dar liderii sunt oameni care nu joaca cu Romania pe tricou”, a mai spus Cozmin Gusa, potrivit stiripesurse.ro.

