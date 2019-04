SONDAJ CURS: Care este intentia de vot la alegerile europarlamentare

Sondaj google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); PSD conduce in Bucuresti in ceea ce priveste intentia de vot la europarlamentare, potrivit celui mai nou sondaj CURS realizat in Capitala. Potrivit cercetarii efectuate in perioada 29 martie - 15 aprilie daca duminica ar fi organizate alegerile europarlamentare PSD ar fi votat de 27%. Locul secund este in continuare ocupat de Alianta 2020 (USR+PLUS) cu 21% (o mica contractie de doua procente fata de precedentul studiu). Locul al III-lea este ocupat de PNL cu 19%. Pe locul IV este ALDE cu 17%. Oamenii lui Tariceanu s-au consolidat serios in Capitala. La mare distanta urmeaza Pro Romania cu 7% si PMP cu 6% Sondajul a fost realizat in Municipiul Bucuresti pe un volum esantion de 1067 respondenti si are o marj ...