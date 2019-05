Sondaj CURS: Intentia la vot la alegerile europarlamentare, in functie de regiunile istorice

Sondaj google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Radu Tudor a prezentat in aceasta seara, la Antena 3, datele unui sondaj CURS, realizat in aprilie 2019, care arata intentia de vot la alegerile europarlamentare, in functie de regiunile istorice. PSD: Moldova - 41%, Muntenia - 38%, Transilvania - 19%, Mediul Rural: 36%, Mediul Urban: 29% PNL: Moldova - 22%, Muntenia - 24%, Transilvania - 28%, Mediul Rural: 26%, Mediul Urban: 24% ALIANTA 2020 USR PLUS : Moldova - 13%, Muntenia -9%, Transilvania - 15%, Mediul Rural: 8%, Mediul Urban: 10% ALDE: Moldova - 9%, Muntenia - 14%, Transilvania - 7%, Mediul Rural: 10%, Mediul Urban: 10% UDMR: Transilvania - 14%, Mediul Rural: 10%, Mediul Urban: 5% PMP: Moldova -5%, Muntenia -4 %, Transilvania -7%, Mediul Rural: 5%, ...