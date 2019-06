Sondaj de opinie: 79% dintre respondenti cred ca parintii aduna bani de protocol si in acest an pentru Bacalaureat si Evaluarea Nationala

An de an, în perioada examenelor de absolvire, părinții decid să adune bani pentru protocol. Adică sume din care se cumpără apă, fursecuri și flori pentru comisiile de examen, dar și pentru supraveghetori. Elevii care în acest an au absolvit clasele a VIII-a și a XII-a intră în febra examenelor naționale. Cursurile pentru clasele a XII-a și a XIII-a s-au încheiat pe 31 mai. De asemenea, cursurile pentru clasa a VIII-a s-au încheiat pe 7 iunie. Ca în fiecare an, cadrele didactice și elevii nu au voie să se implice în colectarea de bani pentru organizarea protocolului dinaintea examenelor naționale.Prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2019 se va desfășura în lunile iunie - iulie. Pe data de 3 iunie a avut loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, pe data de 4 iunie - evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (5-6 iunie); pe data de 7, 10 și 11 iunie - evaluarea competențelor digitale, iar pe 12 și 13 iunie - evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.Proba scrisă la Limba și literatura română se va desfășura pe data de 1 iulie, urmată de proba la Limba și literatura maternă - pe data de 2 iulie. Va urma, pe data de 3 iulie - proba obligatorie a profilului, iar pe data de 4 iulie - proba la alegere a profilului și specializării. Primele rezultate vor fi afișate pe data de 8 iulie (până la ora 12:00). În aceeași zi, între orele 12.00 - 16.00, candidații nemulțumiți de note vor depune contestații. Acestea vor fi soluționate între 9 și 2 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 13 iulie.Evaluarea Națională se desfășoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă. Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal. Proba scrisă la Limba și literatura română este programată pe data de 18 iunie, urmată de proba scrisă la Matematică - pe data de 20 iunie. Ulterior, pe data de 21 iunie, se va desfășura proba scrisă la limba și literatura maternă. Rezultatele înaintea contestațiilor vor fi afișate pe data de 25 iunie (până la ora 12:00). Contestațiile vor putea fi depuse în aceeași zi, între orele 14.00 și 20.00. După soluționarea contestațiilor, rezultatele finale vor fi afișate pe data de 29 iunie.În acest context, cotidianul ZIUA de Constanța a derulat sondajul de opinie cu întrebarea: Credeți că părinții adună bani de protocol și în acest an pentru Bacalaureat și Evaluarea Națională?79% dintre respondenți au indicat varianta „Da“, în vreme ce restul de 21% sunt de părere că părinții nu vor strânge bani de protocol în acest an.