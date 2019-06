Sondaj DEZASTRUOS pentru Angela Merkel

Angela Merkel google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Majoritatea alegatorilor germani sunt de acord cu organizarea de alegeri anticipate, potrivit unui sondaj realizat dupa alegerile de luna trecuta pentru Parlamentul European, care au provocat agitatie in coalitia Angelei Merkel, relateaza AFP. Cine va fi succesoarea cancelarului Angela Merkel? Nu mai putin de 52% dintre respondenti sunt favorabili organizarii de alegeri anticipate potrivit sondajului YouGov, in timp ce numai 27% sustin continuarea guvernului de "mare coalitie" intre conservatorii lui Merkel (CDU/CSU) si social-democrati (SPD). La alegerile europene a crescut semnificativ sprijinul pentru Verzi, plasandu-i pe locul al doilea dupa CDU/CSU. SPD, partener in cadrul coalitiei, are ...