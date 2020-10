Sondaj IMAS: Creștere semnificativa pentru USR-PLUS, scadere pentru PNL. Și PSD este in urcare

Alianța USR Plus înregistrează o creștere de 3 puncte procentuale în sondajul realizat de IMAS la comanda Europa FM în octombrie. 20,4% ar fi scorul Alianței dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Practic USR Plus are acum un scor mai bun decât avea PSD luna trecută. PNL scade 2 puncte procentuale și e creditat cu 32,6% […] The post Sondaj IMAS: Creștere semnificativă pentru USR-PLUS, scădere pentru PNL. Și PSD este în urcare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.