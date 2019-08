Sondaj in Bucuresti: Clasat imediat dupa Firea si favorit in tabara Opozitiei, Nicusor Dan propune un candidat unic USR-PLUS-PNL

Deputatul Nicusor Dan, fost candidat la Primaria Capitalei in 2012 si 2016, a prezentat joi rezultatele unui sondaj de opinie realizat zilele trecute in randul bucurestenilor, care il claseaza pe locul doi in preferintele alegatorilor, umar la umar cu Gabriela Firea, si il coteaza ca principal favorit printre candidatii Opozitiei.