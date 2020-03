Sondaj printre romanii aflați in carantina in Spania...

Publicatia: iberoroman.com a facut un sondaj printre romanii care sunt in carantina in Spania, iata ce au declarat acestia:

Monica. Eu sunt linistita, urmez toate sfaturile date de autorități iar deocamdată de la muncă continuă să mă plătească. În orice caz nu-mi fac griji pentru muncă. Românii din mediul meu sunt bine, sunt liniștiți pentru locurile de muncă, eu cunosc două familii cu probleme în momentul ăsta dar între noi le ajutăm să treacă hopul ăsta. Cred că Spania se va recupera repede și ne vom recupera locurile de muncă. Cel puțin eu mă rog să fie așa.

Silvia. Cu ingrijiorare, singuratate si anxietate, dar si cu dorinta de a contribui la reconstructia societatii. Contagiere, dar sint ingrijorata pt. lumea noastra pt. ca pot sa-si piarda munca si sa se contagieze. Nu am multi romani prin zona dar urmaresc retelele si percep ingrijorarea generala, dorinta multora de a reveni urgent in Romania. Eu sint spaniola, functionar de stat, nu am probleme cu munca. Imi doresc sa fiu sanatoasa, si mai doresc ca oamenii nostri sa-si mentina increderea si optimismul. Au contribuit mult la cresterea economica a Spaniei si vor coninua sa o faca. Spania nu-i va abandona! Sanatate, incredere si curaj pt toata lumea noastra minunata!!!.

Ana L.

În Tenerife sunt mai puține cazuri, iar in comunitatea de români nu există nici un infectat în case. Sunt cu răbdare educați. Fac teme cu ccopiii. Încep chiar să-i învețe să prepare un desert.Acum toți stăm cu familiile si aveam nevoie de aceste clipe.

Alții au frică pentru că intră în detalii despre pandemie, dar pe plan local este bine de moment. Merg pe precauție asa cum se primesc mesajele să dezinfectăm,să purtăm mănuși, măștile când mergem la cumpărături.

Încă nu au cerut ajutor, doar pentru măști şi am făcut un apel să ajute cine poate, folosim aplicațiile să ne anunțăm, să ne ajutăm. Avem persoane care se oferă să ajute in cazuri urgente. Mai au de rezolvat cu actele pentru ERTE. Usor nu este, banii se vor termina iar mulți vor fi într-o situație financiară critică. Insula o să prospere, cu timpul turismul se va pune pe picioare. Majoritatea românilor lucrează în acest sector direct sau indirect (constructii, intretinere). Agricultura sigur o să fie alta, investiție acolo unde terenurile sunt părăsite și chiar am câteva cunoștințe care vor să trăiască în zona rurală pe. Insulă. Ne reinventăm.