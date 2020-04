Sondaj Telekom Romania: Cum s-au schimbat obiceiurile digitale ale romanilor in vreme de pandemie

Un sondaj Telekom Romania arată ce s-a schimbat în obiceiurile digitale ale românilor în ultima lună, ca urmare a contextului general

44% dintre respondenți își achită facturile la utilități online și acesta este obiceiul pe care doresc să îl mențină și după relaxarea restricțiilor de deplasare;

Aproape 35% dintre respondenți lucrează de acasă;

Telemedicina a fost adoptată de 4% în doar şase săptămâni de izolare socială, un start foarte bun;

Limitarea deplasării populației și produsele și serviciile dezvoltate de Telekom Romania pentru a răspunde nevoilor de conectivitate și entertainment din această perioadă au avut impact direct asupra site-ului telekom.ro, traficul înregistrând creșteri semnificative, de aproape 77%. Telekom Romania a realizat astfel un sondaj de opinie online, pentru a afla cum s-a schimbat comportamentul consumatorilor și care vor fi noile obiceiuri de consum. Sondajul de opinie a fost realizat pe website-ul telekom.ro, în perioada 23-29 Aprilie 2020, la care au răspuns peste 5.000 de respondenți.

Aplicații pentru a păstra legătura cu colegii de la birou

Instaurarea stării de urgență a însemnat o schimbare majoră în ceea ce privește modul de lucru. Conform sondajului, peste 34,7% dintre respondenţi lucrează de acasă. Aceștia folosesc preponderent Skype pentru comunicarea cu echipele lor (22,9% dintre respondenţi). Pe locul doi ca popularitate este aplicaţia Zoom cu 20,6% din răspunsuri, urmată de Microsoft Teams cu 11,9%, Google Hangouts cu 11,5, Skype for business cu 7,6% și WhatsApp cu 5,6%.

Când vorbim de petrecerea timpului pe rețelele de socializare, Facebook rămâne platforma preferată a 35,5% dintre respondenți. Pe locul doi este YouTube (28,9%), apoi celelalte platforme: Instagram (11,2%), TikTok (6%), Pinterest (4,8%), Reddit (4,7%), LinkedIn (4,2%), Snapchat (3,7%) și Twitter cu (2,8%).

Anticipând acest trend, Telekom Romania a adoptat, încă de la începutul lunii martie, o nouă strategie Social Media, prin care propune utilizatorilor activități diverse, precum recomandări de cărți și filme, show-uri de improvizație live, cooking live, concerte, concursuri, care să-i țină activi și care să le permită să se bucure din confortul propriei case de ceea ce le face plăcere. Educația, dezvoltarea prin cultură și artă, pasiunile, toate acestea trebuie să continue, cu ajutorul tehnologiei. Noua strategie Social Media, precum și conferințele de presă organizate online au menirea de a ține România conectată, aceasta fiind și noua misiune a operatorului de telecomunicații.

Servicii de telecomunicații folosite în contextul general actual

Internetul este este cel mai folosit serviciu de comunicaţii pe care îl folosesc 38,6% dintre respondenţi. 34,4% folosesc telefonia mobilă, 24,3% folosesc serviciul de televiziune şi numai 0,7% folosesc telefonia fixă. Aceste comportamente sunt vizibile și în relația cu serviciile și produsele Telekom. În primele 2 săptămâni din luna aprilie, traficul pe site-ul telekom.ro a crescut cu 77%, comparativ cu luna februarie a aceluiași an.

„Preferinţele românilor în ceea ce priveşte plata online a facturilor şi cumpărăturile online se schimbă în funcție de contextul general actual. Avem o triplare față de trimestrul 1 din anul trecut și un salt de 35% față de trimestrul 4, a numărului de consumatori care apelează la comerţul electronic în relația cu Telekom, ceea ce ne arată că obiceiurile digitale de consum ale românilor s-au schimbat în această perioadă. Plata online a facturii a crescut rapid, cu 168% în aprilie față de luna februarie. Noi ținem pasul cu aceste schimbări, de aceea am încurajat și încurajăm adoptarea aplicației mobile MyAccount Telekom, pentru gestionarea mai ușoară și în siguranță a contului și a serviciilor utilizate, inclusiv pentru plata acestora online. Pe măsură ce clienții interacționează atât cu aplicația mobilă, cât și cu website-ul companiei, am observat o creștere de 42 puncte procentuale a operațiunilor efectuate online și am venit în întâmpinarea lor prin crearea de noi procese precum diagnosticarea și remedierea defecțiunilor tehnice la distanță sau confirmarea și respectiv amânarea de plată”, a declarat Ionuţ Pascu, Director Digitalizare, Telekom Romania.

Plăți online versus plăți offline

Restricţiile de deplasare au dus la adoptarea plăţilor online pentru facturile la utilități și servicii. Astfel, 44% dintre respondenți achită toate facturile online, 30,7% și online, dar și fizic, iar 25,3% le achită doar fizic, deoarece, în opinia lor, acest tip de plată le oferă siguranță.

Cumpărături de strictă necesitate online versus cumpărături de strictă necesitate offline

Potrivit Eurostat, în 2019, 23% din populație cumpărau online, iar acum chiar și în contextul general actual, 55% dintre respondenți continuă să meargă la cumpărături în magazinele fizice, luându-și măsurile de protecție recomandate de autorități, 27,1% și-au făcut provizii din timp și nu mai merg la magazin atât de des, 25,3% își fac cumpărăturile și în magazinele fizice, dar și online și doar 7,8% au apelat exclusiv la serviciile de livrare pentru a-și achiziționa cele necesare. Ca frecvență de deplasare, 43,3% merg o dată sau de două ori pe săptămână la cumpărături, 38,5% mai rar de o dată pe săptămână, 6,6% dintre respondenţi merg zilnic la cumpărături, 1,4% de 5-6 ori pe săptămână și 10,1% de 3-4 ori pe săptămână.

Jumătate dintre cei care au răspuns la sondaj folosesc preponderent telefonul mobil pentru a plasa o comandă, 42,2% folosesc laptopul sau desktop-ul și doar 7,4% folosesc tableta.

Trecerea de la comunicarea directă la instrumentele digitale pe scară largă implică necesitatea de a ne adapta, colabora și furniza performanță la nivelul maxim posibil în circumstanțele actuale. Ca platformă preferată de plasare a comenzilor online, 32,8% dintre respondenți folosesc atât aplicațiile mobile, cât și paginile web pentru a plasa o comandă către un comerciant, 29,5% folosesc pagina web, 14,1% folosesc aplicația dedicată, iar 23,6% dintre respondenți nu folosesc nici una, nici alta și își achiziționează produsele direct prin apel telefonic, e-mail sau merg direct în magazinul fizic. Telekom Romania şi-a simplificat portofoliul de servicii şi a lansat o serie de iniţiative care să îmbunătăţească experienţa clienţilor, cu accent pe interacţiunea digitală. Telekom Romania a încurajat și încurajează adoptarea aplicației de management al contului, MyAccount Telekom, pentru gestionarea mai ușoară a contului și a serviciilor utilizate, inclusiv pentru plata acestora online.

Activitățile de petrecere a timpului acasă

Printre activitățile pe care le desfășoară oamenii acasă, sondajul online a relevat că în contextul general actual: 72% dintre respondenți au spus că îşi petrec timpul liber având activități cu familia, 58% vizionează seriale și filme, 31% învață lucruri noi, 23% fac sport în casă, 11% aleargă în proximitatea locuinței și 7% au alte activități.

Rezultatele confirmă, de asemenea, că lansarea Smart TV Stick, oferta cu ajutorul căreia clienții își pot transforma televiziorul într-un Smart TV, răspunde la modul în care aceștia aleg să petreacă timpul liber acasă. Oferta Smart TV Stick include acces la până la 47 de canale TV online relevante pentru români (știri, sport, muzică, filme), disponibile prin intermediul platformei Telekom TV și a dispozitivului Google Chromecast, care permite utilizatorilor să redea conținutul aplicațiilor de pe smartphone, direct pe ecranul televizorului.

Non-urgențele medicale

O premieră care confirmă trendurile globale, este adopția graduală a telemedicinii, 4% dintre respondenți au răspuns că recurg la acest mod de a se îngriji de săntatea personală. Pentru non-urgențele medicale din această perioadă, 61,1% dintre respondenți au declarat că apelează la sfaturile medicului de familie, 23,9% așteaptă să fie ridicate restricțiile pentru a merge la medic, 14,2% apelează numerele de telefon avizate, 11,8% folosesc aplicația medicală de pe telefon, 5,5% își iau măsuri de protecție și se duc la spital.

Ce noi obiceiuri digitale intenționează românii să mențină

Respondenții la sondajul online au declarat și care sunt obiceiurile digitale pe care doresc să le mențină după relaxarea măsurilor impuse de autorități privind circulația persoanelor: astfel plata online a facturilor este obiceiul digital pe care cei mai mulţi dintre români și l-ar dori să și-l mențină pe viitor (59% dintre respondenți), urmat de cumpărăturile online (42,7%) și 24,5% ar dori să păstreze legătura cu medicii la distanță (prin aplicații sau prin telemedicină).