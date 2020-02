'Sonic the Hedgehog', cel mai bun debut pentru o adaptare a unui joc video in box office

„Sonic the Hedgehog” a avut cel mai bun debut pentru o adaptare a unui joc video în box office-ul nord-american de weekend, cu încasări de 57 de milioane de dolari. Podiumul este completat de adaptarea după benzi desenate „Birds of Prey”, respectiv „Fantasy Island”.

„Sonic the Hedgehog” este o comedie live-action bazată pe seria de jocuri video-blockbuster create de Sega şi care îl are ca protagonist pe legendarul arici foarte rapid, potrivit cinemagia.ro.

Încasările reuşite de filmul regizat de Jeff Fowler sunt considerate foarte bune pentru că, în general, publicul nu este foarte atras de adaptări după jocuri video. Reuşita s-ar putea datora şi faptului că Jeff Fowler a decis să redeseneze ariciul după ce prima versiune, prezentată într-un trailer, nu a fost pe placul publicului.

Poziţia a doua în box office-ul nord-american este ocupată de „Păsări de pradă şi fantastica Harley Quinn/ Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn”, cu Margot Robbie şi Ewan McGregor, care a avut încasări de 17,11 milioane de dolari.

Premiera „Insula fanteziilor/ Fantasy Island”, un horror regizat de Jeff Wadlow, s-a situat pe locul al treilea, cu încasări de 12,4 milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com.

Topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în cinematografele nord-americane la sfârşitul săptămânii trecute este completat de „The Photograph”, de Stella Meghie (12,2 milioane de dolari), „Băieţi răi pe viaţă/ Bad Boys for Life”, de Adil El Arbi şi Bilall Fallah (11,3 milioane de dolari), „1917: Speranţă şi moarte/ 1917”, de Sam Mendes (8 milioane de dolari), „Jumanji: Nivelul următor/ Jumanji: The Next Level”, de Jake Kasdan (5,7 milioane de dolari), „Parazit/ Parasite”, de Bong Joon Ho (5,5 milioane de dolari), „Dolittle”, de Stephen Gaghan (5 milioane de dolari), şi de „Avalanşă-n mariaj/ Downhill”, de Nat Faxon şi Jim Rash (4,6 milioane de dolari).