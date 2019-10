Sony continua sa fie lider pe segmentul full-frame mirrorless

A fost un an nebun în industria camerelor foto. După ani de zile în care au fost concentrați pe DSLR sau pe aparate mirrorless cu senzori mai mici, Canon, Nikon și Panasonic s-au aruncat cu capul înainte pe piața aparatelor full-frame mirrorless, cu EOS R, Nikon Z și Lumix S1.Totuși, în ciuda eforturilor lor, Sony continuă să fie lider pe segmentul full-frame mirrorless ( A7 III vinde mai mult decât EOS R și Nikon Z la un loc în Japonia). Acum, cu noua A7R Mark IV, pare că dominația Sony ar putea chiar crește, pentru că acesta aduce îmbunătățiri semnificative atât față de modelul precedent al Sony, cât și față de modelele concurenței.Cea mai importantă caracteristică a lui A7R IV este senzorul său de super înaltă rezoluție de 61 MP, despre care Sony afirmă că este primul de acest fel pe o cameră foto full-frame mirrorless, cu mod de fotografiere continuă de 10 FPS și interval dinamic în 15 stopuri. Asta înseamnă mai mulți pixeli decât ai putea obține cu aparatele foto ale competitorilor.Sony susține că cele 15 opriri din gama dinamică au rezultate gradative naturale, de la umbre profunde la cele mai importante, și utilizează algoritmi din multe dintre cele mai recente Alpha pentru a menține o reproducere excelentă a culorilor.Dar ce ar putea fi și mai impresionant decât senzorul lui A7R IV este tot ce a făcut Sony pentru a îmbunătăți autofocus-ul în timp real pentru a putea urmări oameni și animale în timp real, inclusiv în timp ce filmezi un video. Sony susține că are un nou algoritm care ar trebui să ajute camera să urmărească mult mai fiabil subiecții, chiar dacă aceștia fac mișcări bruște.În total, A7R IV are 567 de puncte de focus de detectare a feței și acoperă 74% din suprafața imaginii și 325 de puncte AF de contrast.Sony a schimbat și dispunerea butoanelor camerei foto, inclusiv o îmbunătățire a gripului și a butonului pentru control, adus mai la îndemână.A7 Sony - oferte Primul lucru care e remarcat la A7R IV este ușurința de folosire. Sistemul meniului Sony continuă să fie destul de complicat la navigarea prin el, dar activând doar Eye AF și apăsând butonul obturatorului se obțin imagini impresionante.Sony A7R IV se laudă și cu funcții video de excepție. Acesta poate înregistra 4K UHD în SLog 2, SLog3 și HDR. Înregistrarea video UHD folosește întreaga lățime a senzorului de imagine și o citire pixeli completă. Vestea cea mai importantă pentru fimarea video este că aparatul foto poate face în timp real urmărirea focalizării. Aceasta a fost o caracteristică care a fost posibilă anterior numai la fotografierea imaginilor statice.A7 Sony - oferte LINK Atunci când este activat, ochiul unui subiect este urmărit automat cu o mare precizie și fiabilitate, permițând focusului să se concentreze asupra conținutului în sine, spre deosebire de ceea ce este în focus sau nu. Funcția de urmărire, menționată anterior, va iniția, de asemenea, automat AF Eye atunci când este selectat un subiect uman.Aparatul utilizează un sistem de hibridizare rapidă rapidă, care realizează focalizarea automată mai rapidă, mai fină și mai stabilă în timpul filmării video – chiar dacă un obiect se mișcă în fața subiectului dorit. Camera include, de asemenea, funcționalitatea Touch Tracking în timpul filmării, permițând utilizatorului să atingă ecranul cu subiectul destinat pentru instantanee.Totodată, Sony a îmbunătățit și durata de viață a bateriei la A7R IV, ceea ce nu poate decât să bucure fanii modelelor A7.