Sophia Loren va reveni pe marile ecrane, in rolul unei supravietuitoare a Holocaustului

Actrita italiana Sophia Loren, in varsta de 84 de ani, va reveni pe marile ecrane, dupa un deceniu, in rolul unei supravietuitoare a Holocaustului. Ea va juca in „The Life Ahead/ La vita davanti a sé", regizat de fiul sau, Edoardo Ponti. Filmul este o adaptare a romanului „La vie devant soi", de Romain Gary. Cartea a mai fost transpusa in film de israelianul Moshe Mizrahi sub titlul „Madame Rosa", cu Simone Signoret in rol principal. Lungmetrajul a castigat Oscarul pentru „film in limba straina", in 1978. Loren va juca acelasi rol ca Signoret, desi Ponti sustine ca cele doua adaptari sunt f ...