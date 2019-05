Sophie Turner, actrita din "Game of Thrones", spune ca fanii vor suferi mult cand vor vedea ultimul episod

Sophie Turner, actriţa care o interpretează pe Sansa Stark în "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones", crede că fanii vor suferi mult când vor vedea ultimu episod al serialului, pe 19 mai. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Nedivulgând faptele, ea a oferit admiratorilor un indiciu despre ceea ce-i aşteaptă în utlimul episod din "Game of Thrones". Invitată în emisiunea lui Jimmy Fallon, actriţa britanică a lăsat să se înţeleagă că fanii vor "suferi mult". Ea nu a vrut să răspundă la întrebarea foarte directă a lui Jimmy Fallon: "Veţi muri?". (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Fără a dezvălui elemente din intrigă, Sophie Turner a detaliat totuşi care a fost starea sa de spirit când a primit scenariul ultimului episod. "După ce l-am citit, am simţit nevoia să ies la aer, să mă plimb câteva ore. Era ca şi cum cineva apropiat urma să moară, am simţit un gol imens. Deodată, devenea real şi m-am întrebat: ce voi face cu viaţa mea de-acum încolo?". "Game of Thrones" a debutat în 2011 şi a ocupat mare parte din viaţa actorilor din serial. Sophie Turner şi Maisie Williams (Arya Stark) nu aveau decât 13 ani când au început să joace în serial. "Game of Thrones" spune povestea a nouă familii nobile care se luptă pentru a controla tărâmurile fictive Westeros, în timp ce un duşman vechi revine după o perioadă de latenţă de mii de ani. Din distribuţie fac parte Emilia Clarke, Kit Harington, Peter Dinklage şi Lena Headey. Serialul este cel mai de succes program al HBO, cu 30 de milioane de telespectatori în Statele Unite, în medie, pentru fiecare episod şi fani în în ...