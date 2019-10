Soprana Rodica Vica si titera Barbara Laister-Ebner, in turneu la Viena, Brasov, Bucuresti, Sibiu si Cluj-Napoca

Asociatia Musica Ricercata si Asociatia pentru Muzica, Arta si Cultura, in parteneriat cu Societatea Austro-Romana din Viena, Biserica Neagra din Brasov, Galeriile Artmark din Bucuresti, Muzeul National George Enescu din Bucuresti, Forumul Democrat al germanilor din Romania din Sibiu, Forumul Cultural Austriac si Filarmonica de Stat Transilvania, cu sustinerea Romgaz, prezinta turneul STARS IN THE SKY / "STELELE-N CER", in perioada 11-22 octombrie 2019.