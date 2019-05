Sora Ancai Pop, cantareata moarta in Dunare, a fost sunata de politie: ”A scazut nivelul Dunarii si i-au zarit in apa portofelul si laptopul!”

Solista Anca Pop (34 de ani) a murit pe 17 decembrie 2018, dupa ce a plonjat cu masina in Dunare, in dreptul localitatii Svinita. Fire nonconformista, Anca pozase si in Playboy, asa ca disparitia ei a socat opinia publica, inclusiv mari publicatii din Occident alocand spatii largi dramei. Zilele trecute, Tina Pop, sora cantaretei, a facut cateva marturisiri cutremuratoare, povestind ca a fost sunata de politie, care a mai recuperat cateva obiecte personale apartinand disparutei.

”Pe 16 mai, la fix 5 luni de la accidentul Ancai, am fost contactata de politia din Svinita. A scazut nivelul Dunarii si i-au zarit in apa portofelul si laptopul. Am fost sa le recuperez, dupa care am mers la Dunare sa mai caut. Vazusem la stiri un geamantan mov, luat de apa, pe care eu nu il aveam. Am gasit faimosul geamantan, plus multe alte lucruri. Incredibil cum se pastreaza unele lucruri chiar si dupa 5 luni de stat sub apa. Incredibil cum tot bagajul a ramas totusi acolo, dupa 5 luni de zapada, ploi si vant, intr-o apa curgatoare! Anca mea..”, a notat afectata Tina, sora Ancai Pop.

