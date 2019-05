Sorana Cirstea a scapat de Petra Kvitova, la Roland Garros. Ce s-a intamplat

Sorana Cirstea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova, cap de serie numarul 6, s-a retras din turneul de la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului, cu cateva ore inaintea meciului din primul tur cu romanca Sorana Cirstea, din cauza unei accidentari la antebrat, relateaza Reuters. Sorana Cirstea (29 ani, 84 WTA) va juca in premiera cu slovena Kaja Juvan (18 ani, 131 WTA), lucky-loser. Simona Halep se mentine pe locul 3 in clasamentul WTA ''Sunt foarte deceptionata sa anunt ca ma retrag de la Roland Garros. Am dureri in antebratul stang de cateva saptamani si seara trecuta un RMN a confirmat o leziune de gradul doi care s-ar putea agrava daca as juca azi'', a scris nr. 6 mondial pe pagina sa de ...