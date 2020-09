Sorana Cirstea, dupa calificarea in turul 3 la US Open: "Aceasta e credinta mea, simt ca jocul meu e bun, simt ca atunci cand joc bine pot invinge pe oricine"

Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea, calificata in turul al treilea la US Open, dupa o victorie in trei seturi in fata britanicei Johanna Konta, a noua favorita, 2-6, 7-6 (5), 6-4, a declarat ca este bucuroasa ca joaca din nou dupa lunga pauza impusa de pandemia de coronavirus.