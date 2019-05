Sorana Cirstea, supriza la turneul de la Madrid! A eliminat o favorita a competitiei

Sorana Cirstea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jucatoarea Sorana Cirstea, locul 93 WTA, s-a calificat, duminica, in turul doi al turneului de la Madrid, trecand in runda inaugurala de americanca Madison Keys, numarul 14 mondial si ccap de serie 13. Cirstea s-a impus cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1 , intr-o ora si 45 de minute. Romanca, beneficiara de wild card, va juca in faza urmatoare cu sportiva franceza Caroline Garcia, locul 22 WTA. Premiul pentru participarea in turul doi este de 42.220 de euro si 65 de puncte. S-au stabilit adversarele Simonei Halep la Madrid. Vezi cu cine joaca in primul tur Astazi vor juca la Madrid Open si Simona Halep, locul 3 WTA si cap de serie numarul 3, care o va intalni pe rusoaica Margarita Gasparian (65 WTA), venita d ...