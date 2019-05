Sorana Cirstea, victorie dificila in primul tur 

sorana cirstea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a obtinut o victorie dificila in fata slovenei Kaja Juvan, cu 5-7, 6-4, 7-5, astazi, in prima runda a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului. Cirstea (29 ani, 84 WTA) s-a impus dupa doua ore si 24 de minute, in fata unei adversare venite din postura de ''lucky loser'', dupa retragerea cehoaicei Petra Kvitova, a sasea favorita. Kaja Juvan (18 ani, 131 WTA) a dat o replica foarte buna si nu a fost departe de victorie, desi a acuzat probleme la inghinali dupa primele doua seturi. Sorana Cirstea a scapat de Petra Kvitova, la Roland Garros. Ce s-a intamplat Juvan a castigat primul ghem al meciului, contra serviciului, ...