Sore a marturisit de ce nu vrea sa ajunga la Altar cu tatal copilului ei: "Omul care minte, il vezi"

Sore este o artista apreciata si o mamica foarte implinita. Artista se iubeste de cativa ani cu un medic denstist cunoscut si, chiar daca relatia este cat se poate de serioasa si asumata, nu vrea sa auda de casatorie nici in ruptul capului.

Motivul? L-a spus chiar artista, intr-un interviu exclusiv acordat pentru Antena Stars. Sore spune ca are o relatie frumoasa si nu vede sensul unei nunti, mai ales din punct de vedere al investitiei financiare.

"Daca nu am fi avut copii si am fi fost impreuna de cinci ani era altfel, ma gandeam de ce nu are intentii serioase. Am observat ca sunt unele persoane care se panicheaza cand semneaza un act. Eu, cum am mai zis, copiii, ceea ce vad, repeta. Eu vreau ca ei sa aiba modele bune, daca nu avem norocul unei iubiri fericite pana la adanci batraneti, e bine sa facem ce ne e bine. Sunt multi copiii care traiesc in familii dezorganizate si au traume. Avem obiceiul cu seara fetelor si baietii. Eu ma intorc pe la 2, iar el pe la 5. Daca ma trezesc in toiul noptii il rog sa-mi mai shaorma. O farama de gelozie este atunci cand pleaca la mare de 1 mai cu baietii. Omul care minte, il vezi, eu am instincte. Nu suntem innebuniti dupa ideea de eveniment mare, nu avem cum sa reducem lista. Botezul era necesar, dar numai gandul ca trebuie sa organizez nunta nu-mi place. Am face o nunta pentru invitati, prefer sa plecam in vacanta cu acei bani.", a declarat Sore, la Antena Stars.

