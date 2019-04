Sorin Blejnar, achitat definitiv in dosarul in care fusese condamnat la cinci ani de inchisoare

Fostul șef al ANAF, Sorin Blejnar, a fost achitat definitiv într-unul dintre dosarele sale de corupție, printr-o decizie pronunțată, luni, de Înalta Curte de Casație și Justiție. Blejnar a fost trimis în judecată în acest dosar, alături de fostul șef al Vămilor, Viorel Comăniță și de rețeaua de afaceriști a lui Radu Nemeș. La fond, The post Sorin Blejnar, achitat definitiv în dosarul în care fusese condamnat la cinci ani de închisoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.