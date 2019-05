Sorin Blejnar, condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare cu executare. Blejnar: „Sentinta este extrem de nedreapta”

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti l-au condamnat, marţi, pe fostul şef ANAF, Sorin Blejnar, la 5 ani de închisoare cu executare, în dosarul în care era condamnat pentru trafic de influenţă. Decizia este definitivă. În primă instanţă, Blejnar a primit o pedeapsă de 6 ani de închisoare. Sorin Blejnar a declarat, pentru MEDIAFAX, că decizia The post Sorin Blejnar, condamnat definitiv la 5 ani de închisoare cu executare. Blejnar: „Sentinţa este extrem de nedreaptă” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.