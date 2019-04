Sorin Blejnar, victorie in instanța: ICCJ l-a achitat definitiv pe fostul șef ANAF in dosarul 'Motorina'

Înalta Curte de Casație și Justiție l-a achitat pe fostul șef al ANAF Sorin Blejnar în dosarul „Motorina”, în care era acuzat de complicitate la evaziune fiscală și sprijin acordat unei grupări infracționale organizate.

În primă instanță, Blejnar fusese condamnat la 5 ani de închisoare.

MINUTA:

4365/2/2014 - Admite apelurile declarate împotriva sentin?ei penale nr.106/F/09 iunie 2016, pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti, Sec?ia I penală în dosarul nr. 4365/2/2014, de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, de partea civilă Statul Român reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ?i de inculpa?ii Nemeş Radu, Nemeş Diana Marina, Jugănaru Andrei Florin, Blejnar Sorin, Comăniţă Viorel, Secăreanu Florin Dan, Preda Emilian Dumitru, Guliu George, Chirvăsitu Dumitru, Buliga Mihai, Belba Nicolae, Moldovan Ovidiu Ioan, Ghişe Pavel Dumitru, Vrînceanu (fostă Cozma) Mariana, Ionescu Lucian Florin, S.C. Excella Real Grup S.R.L., S.C. Benz Oil S.R.L., S.C. Ana Oil S.R.L., S.C. Crivas Logistic S.R.L - prin lichidator judiciar SP Grinsolv Ipurl. Extinde efectele apelului cu privire la inculpatele persoane juridice: S.C. Inkasso Jobs S.R.L., S.C. Divers Zootehnic S.R.L., S.C. Partener Noblesse S.R.L., S.C. Romerom Grup S.R.L., S.C. Milenium Energy S.R.L., S.C. Gabros Invent Strategies S.R.L. Bucureşti, S.C. Cibin Distribution S.R.L. Bucureşti, S.C. Agro Line Expres S.R.L., S.C. Rad Trans Concept S.R.L., S.C. Delta Oil Logistic S.R.L., S.C. Energrom Supply Service S.R.L. ?i S.C. Carpatic Division S.R.L. Desfiin?ează, în parte, sentin?a penală apelată ?i, rejudecând: I. În temeiul art.396 alin.(5) Cod procedură penală raportat la art.16 alin.(1) lit.c) Cod procedură penală, achită inculpata Nemeş Diana Marina pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.9 alin.(1) lit.a), b) şi c) şi alin.(3) din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.5 Cod penal. În temeiul art.396 alin.(5) Cod procedură penală raportat la art.16 alin.(1) lit.c) Cod procedură penală, achită inculpata Nemeş Diana Marina pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat (în forma constituirii), prevăzută de art.7 alin.(1), (2) şi (3) din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art.5 Cod penal. Constată că inculpata a fost re?inută ?i arestată preventiv de la 18 martie 2014 până la 06 mai 2014, de la 07 mai 2014 până la 25 iunie 2014, după care s-a luat măsura preventivă a arestului la domiciliu, de la 26 iunie 2014 până la 11 iulie 2014. II. În temeiul art.396 alin.(5) Cod procedură penală raportat la art.16 alin.(1) lit.c) Cod procedură penală, achită inculpatul Blejnar Sorin pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.9 alin.(1) lit.a), b) şi c) şi alin.(3) din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.5 Cod penal. În temeiul art.396 alin.(5) Cod procedură penală raportat la art.16 alin.(1) lit.c) Cod procedură penală, achită inculpatul Blejnar Sorin pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat (în forma sprijinirii), prevăzută de art.7 alin.(1), (2) şi (3) din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art.5 Cod penal. III. În temeiul art.396 alin.(5) Cod procedură penală raportat la art.16 alin.(1) lit.c) Cod procedură penală, achită inculpatul Comăniţă Viorel pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.9 alin.(1) lit.a), b) şi c) şi alin.(3) din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.5 Cod penal. În temeiul art.396 alin.(5) Cod procedură penală raportat la art.16 alin.(1) lit.c) Cod procedură penală, achită inculpatul Comăniţă Viorel pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat (în forma sprijinirii), prevăzută de art.7 alin.(1), (2) şi (3) din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art.5 Cod penal. IV. În temeiul art.396 alin.(5) Cod procedură penală raportat la art.16 alin.(1) lit.c) Cod procedură penală, achită inculpatul Secăreanu Florin Dan pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.9 alin.(1) lit.a), b) şi c) şi alin.(3) din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.5 Cod penal. În temeiul art.396 alin.(5) Cod procedură penală raportat la art.16 alin.(1) lit.c) Cod procedură penală, achită inculpatul Secăreanu Florin pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat (în forma sprijinirii), prevăzută de art.7 alin.(1), (2) şi (3) din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art.5 Cod penal. În temeiul art.396 alin.(5) Cod procedură penală raportat la art.16 alin.(1) lit.c) Cod procedură penală, achită inculpatul Secăreanu Florin Dan pentru săvârşirea infracţiunii de permitere a accesului unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, prevăzută de art.12 alin.(1) lit.b) din Legea nr.78/2000. Constată că inculpatul a fost re?inut ?i arestat preventiv de la 09 iulie 2012 până la 03 noiembrie 2012. V. În temeiul art.396 alin.(2) Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul Nemeş Radu la pedeapsa de 5 ani ?i 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.(1) lit.a), b) şi c) şi alin.(3) din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.19 din Legea nr.682/2002 privind reducerea la jumătate a limitelor de pedeapsă ?i cu aplicarea art.5 Cod penal. În temeiul art.65 Cod penal din 1969, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 4 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale, pe durata executării pedepsei închisorii. În temeiul art.396 alin.(2) Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul Nemeş Radu la pedeapsa de 5 ani ?i 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat (în forma constituirii), prev. de art.7 alin.(1), (2) şi (3) din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art.19 din Legea nr.682/2002 privind reducerea la jumătate a limitelor de pedeapsă ?i cu aplicarea art.5 Cod penal. În temeiul art.65 Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 4 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale, pe durata executării pedepsei închisorii. În temeiul art.33 lit.a) rap. la art.34 alin.(1) lit.b) Cod penal din 1969, contopeşte cele două pedepse principale aplicate inculpatului Nemeş Radu, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea, de 5 ani ?i 6 luni închisoare, pe care o spore?te cu 2 (doi) ani, şi dispune ca inculpatul Nemeş Radu să execute pedeapsa rezultantă de 7 (şapte) ani şi 6 (şase) luni închisoare. În temeiul art.35 alin.(3) Cod penal din 1969, dispune ca inculpatul să execute pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 4 ani după executarea pedepsei principale rezultante. În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale, pe durata executării pedepsei principale rezultante. În temeiul art.404 alin.(4) lit.a) Cod procedură penală rap. la art.88 alin.(1) Cod penal din 1969 şi la art.399 alin.(9) Cod procedură penală, deduce din durata pedepsei rezultante aplicată inculpatului perioada arestării preventive de la 18 martie 2014 până la 14 mai 2014, de la 15 mai 2014 până la 27 noiembrie 2015, precum şi perioada petrecută în arest la domiciliu, de la 28 noiembrie 2015 la 13 septembrie 2016. VI. În temeiul art.396 alin.(2) Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul Jugănaru Andrei Florin la pedeapsa de 5 ani ?i 6 luni închisoare pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.9 alin.(1) lit.a), b) şi c) şi alin.(3) din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.5 Cod penal. În temeiul art.65 Cod penal din 1969, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 4 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale, pe durata executării pedepsei închisorii. În temeiul art.396 alin.(2) Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul Jugănaru Andrei Florin la pedeapsa de 5 ani ?i 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat (în forma constituirii), prevăzută de art.7 alin.(1), (2) şi (3) din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art.5 Cod penal. În temeiul art.65 Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 4 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale, pe durata executării pedepsei închisorii. În temeiul art.33 lit.a) rap. la art.34 alin.(1) lit.b) Cod penal din 1969, contopeşte cele două pedepse principale aplicate inculpatului Jugănaru Andrei Florin, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea, de 5 (cinci) ani ?i 6 (?ase) luni închisoare. În temeiul art.35 alin.(3) Cod penal din 1969, dispune ca inculpatul să execute pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 4 ani după executarea pedepsei principale rezultante. În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale, pe durata executării pedepsei principale rezultante. În temeiul art.404 alin.(4) lit.a) Cod de procedură penală rap. la art.88 alin.(1) Cod penal din 1969, deduce din durata pedepsei rezultante aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive de la 09 iulie 2012 până la 03 noiembrie 2012. VII. În temeiul art.396 alin.(2) Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul Preda Emilian Dumitru la pedeapsa de 5 ani ?i 6 luni închisoare pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.9 alin.(1) lit.a), b) şi c) şi alin.(3) din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.5 Cod penal. În temeiul art.65 Cod penal din 1969, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 4 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale, pe durata executării pedepsei închisorii. În temeiul art.396 alin.(2) Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul Preda Emilian Dumitru la pedeapsa de 5 ani ?i 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat (în forma constituirii), prev. de art.7 alin.(1), (2) şi (3) din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art.5 Cod penal. În temeiul art.65 Cod penal din 1969, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 4 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale, pe durata executării pedepsei închisorii. În temeiul art.33 lit.a) rap. la art.34 alin.(1) lit.b) Cod penal din 1969, contopeşte cele două pedepse principale aplicate inculpatului Preda Emilian Dumitru, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea, de 5 (cinci) ani ?i 6 (?ase) luni închisoare. În temeiul art.35 alin.(3) Cod penal din 1969, dispune ca inculpatul să execute pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 4 ani după executarea pedepsei principale rezultante. În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale, pe durata executării pedepsei închisorii. În temeiul art.404 alin.(4) lit.a) Cod procedură penală rap. la art.88 alin.(1) Cod penal din 1969, deduce din durata pedepsei rezultante aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive de la 09 iulie 2012 până la 03 noiembrie 2012. VIII. În temeiul art.118 alin.(1) lit.e) Cod penal din 1969 aplică inculpatului Neme? Radu măsura de siguran?ă a confiscării speciale cu privire la suma de 13.212.000 USD, în echivalent în lei la data punerii în executare a măsurii. IX. În temeiul art.397 alin.(1) Cod procedură penală rap. la art.19, 20 şi 25 Cod procedură penală şi la art.1349, art.1357 şi art.1369 Cod civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi obligă, în solidar, pe inculpaţii Nemeş Radu, Guliu George, Buliga Mihai, Chirvăsitu Dumitru, Belba Nicolae, Jugănaru Andrei Florin, Preda Dumitru Emilian, Moldovan Ovidiu Ioan, Ghişe Pavel Dumitru, Vrînceanu (fostă Cozma) Mariana ?i Ionescu Lucian Florin şi pe inculpatele persoane juridice S.C. Excella Real Grup S.R.L. Nicolae Bălcescu, judeţul Constanţa, S.C. Inkasso Jobs S.R.L., Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, S.C. Benz Oil S.R.L. Mediaş, S.C. Ana Oil S.R.L. Sibiu, S.C. Divers Zootehnic S.R.L. Constanţa, S.C. Partener Noblesse S.R.L. Constanţa, S.C. Romerom Grup S.R.L. Constanţa, S.C. Milenium Energy S.R.L. Bucureşti, S.C. Gabros Invent Strategies S.R.L. Bucureşti, S.C. Cibin Distribution S.R.L. Bucureşti, S.C. Agro Line Expres S.R.L. Bucureşti, S.C. Rad Trans Concept S.R.L. Bucureşti, S.C. Crivas Logistic S.R.L. Bucureşti, prin lichidator judiciar SP Grinsolv Ipurl, S.C. Delta Oil Logistic S.R.L. Bucureşti, S.C. Energrom Supply Service S.R.L. Bucureşti ?i S.C. Carpatic Division S.R.L. la plata către partea civilă a sumei de 209.146.958,96 lei, reprezentând despăgubiri civile, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii (majorări, dobânzi şi penalităţi) calculate conform legislaţiei fiscale, începând cu data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data executării integrale a plăţii. Constată că bunurile sechestrate prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 27.09.2012 – respectiv prin instituirea unui sechestru asigurator asupra cantităţii de 1.887.509 Kg. motorină aparţinând S.C. Inkasso Jobs S.R.L. (vol.16 d.u.p., filele 2-5) au fost valorificate conform Ordonanţei de valorificare a bunurilor mobile sechestrate nr.54/P/2012 din 27.03.2014 (vol.72 d.u.p. filele 3-5), a?a încât sechestrul poartă asupra sumei de bani reprezentând contravaloarea bunurilor, depusă în contul bancar RO35BRDE140SV85814051400 deţinut de SC Inkasso Jobs S.R.L. (CUI 26456826) la BRD Groupe Societe Generale SA. Respinge ca nefondată ac?iunea civilă formulată de partea civilă Statul Român reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală împotriva inculpa?ilor Nemeş Diana Marina, Blejnar Sorin, Comăniţă Viorel şi Secăreanu Florin Dan. În temeiul art.404 alin.(4) lit.c) Cod procedură penală, dispune ridicarea sechestrului asigurator instituit în cursul urmăririi penale după cum urmează: - prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012 - sechestru asigurator instituit asupra bunurilor de orice natură şi a conturilor bancare aparţinând inculpatului Comăniţă Viorel - vol.16 d.u.p., filele 150-153; - prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 31.07.2012 - sechestru asigurator instituit asupra sumelor de 8200 Euro şi 170 lei, bani găsiţi la inculpatul Comăniţă Viorel - vol.16, filele 154-157; - prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012 – sechestru asigurator instituit asupra bunurilor de orice natură şi a conturilor bancare aparţinând inculpatei Nemeş Diana Marina - vol.16 d.u.p., filele 166-169; - prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din data de 17.04.2014 - sechestru asigurator instituit asupra bunurilor mobile ?i imobile aflate în proprietatea inculpatei Neme? Diana Marina – vol.66 d.u.p., filele 14-21; - prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012 - sechestru asigurator instituit asupra bunurilor de orice natură şi a conturilor bancare aparţinând inculpatului Blejnar Sorin - vol.16, filele 194-197; - prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012 - sechestru asigurator instituit asupra bunurilor de orice natură şi a conturilor bancare aparţinând inculpatului Secăreanu Florin Dan - vol.16 d.u.p., filele 198-202. Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea dosarului de fond cu privire la inculpa?ii Nemeş Diana Marina, Blejnar Sorin, Comăniţă Viorel, Secăreanu Florin Dan, rămân în sarcina statului. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale. Cheltuielile judiciare determinate de solu?ionarea apelurilor rămân în sarcina statului. Admite cererea formulată de expertul Dodan Laurenţiu cu privire la plata onorariului de expert cuvenit pentru expertiza fiscală dispusă. Conform art.273 Cod procedură penală, suma de 11.400 lei - echivalentul onorariului aferent expertizei fiscale - cuvenită expertului Dodan Laurenţiu, se suportă din bugetul Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie. În temeiul art.272 alin.(1) şi (2) Cod procedură penală, onorariile cuvenite apărătorilor din oficiu pentru inculpaţii Guliu George, Belba Nicolae, Vrînceanu (fostă Cozma) Mariana, Ionescu Lucian Florin, Jugănaru Andrei Florin, S.C. Inkasso Jobs S.R.L., S.C. Divers Zootehnic S.R.L. Constanţa, S.C. Partener Noblesse S.R.L. Constanţa, S.C. Romerom Grup S.R.L. Constanţa, S.C. Accesing Perfect S.R.L. Călăraşi, S.C. M&S Market S.R.L. Constanţa, S.C. Milenium Energy S.R.L. Bucureşti, S.C. Gabros Invent Strategies S.R.L. Bucureşti, S.C. Cibin Distribution S.R.L. Bucureşti, S.C. Agro Line Expres S.R.L. Bucureşti, S.C. Rad Trans Concept S.R.L. Bucureşti, S.C. Crivas Logistic S.R.L. Bucureşti, S.C. Delta Oil Logistic S.R.L. Bucureşti, S.C. Energrom Supply Service S.R.L. Bucureşti şi S.C. Carpatic Division S.R.L., în cuantum de câte 1253 lei pentru fiecare inculpat, precum şi onorariile parţiale cuvenite avocaţilor din oficiu pentru inculpaţii Vrînceanu (fostă Cozma) Mariana, Chirvăsitu Dumitru, Secăreanu Florin Dan, Nemeş Radu, Nemeş Diana Marina, Blejnar Sorin, Comăniţă Viorel, Ghişe Pavel Dumitru, Moldovan Ovidiu Ioan, Buliga Mihai, Preda Emilian Dumitru, S.C. Ana Oil S.R.L., S.C. Optima Business S.R.L. Bacău, S.C. Excella Real Grup S.R.L. Nicolae Bălcescu, judeţul Constanţa şi S.C. Benz Oil S.R.L. Mediaş, în sumă de câte 313 lei pentru fiecare inculpat, se acoperă din sumele avansate din fondul Ministerului Justiţiei, aceste cheltuieli rămânând în sarcina statului potrivit art.275 alin.(6) Cod procedură penală. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15 aprilie 2019.