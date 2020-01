Sorin Grindeanu, atacuri EXPLOZIVE la adresa lui Dragnea și Dancila: acuza un BLAT de proporții

Sorin Grindeanu participă la Conferința de alegeri a PSD Timiș și aici a făcut un scurt istoric al acțiunilor PSD din ultimii ani. Grindeanu arată că Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă au îngropat PSD și, mai mult decât atât, se vorbește despre un blat la alegerile prezidențiale.

”Având în vedere că în ultimele 6 zile am fost destul de răcit și am avut timp să-mi notez câteva idei. Din punctul meu de vedere, PSD-ul a fost adus într-o situație dificilă. În 3 ani am pierdut 60% dintre votanți și începem să nu mai contăm în lupta politică decât prin majoritatea parlamentară, dar este din ce în ce mai greu. Această cădere nu este generată de forțe istorice, ci de greșeli personale, de autism politic, de greșeli strategice. Am guvernat pe creștere economică, am avut o opoziție slabă, sigur, am avut un adversar, pe Klaus Iohannis, dar asta nu este o scuză.

Dacă am constatat că am făcut praf partidul în 3 ani de zile este clar că trebuie să facem altceva, să schimbăm lucrurile. Faptul că timp de 3 ani un singur a dispus de partid după bunul plac, asta a generat neîcredere, dar nu putem da vina pe un singur om. Liviu Dragnea a avut greșelile lui, dar a avut și lucrurile sale bune și asta v-o spune Sorin Grindeanu. Dragnea a ajutat mult PSD-ul după ruperea USL. Problema cea mai mare a fost tăcerea vinovată a multora dintre noi, cei mai mulți își dădeau seama că nu este corect ce se întâmplă, dar pentru interese punctuale sau de teamă nu au făcut nimic. Cei care au încercat să se revolte au fost trădați

Mai grav ar fi să ne amăgim că fără Liviu Dragnea, PSD-ul se poate revigora. Greșit! Oamenii care au condus PSD-ul au transformat partidul într-unul nefrecventabil, într-un partid urât de oameni. Nu politicile sociale au fost pe pancardele oamenilor, nu politicile sociale au fost strigate de oameni. Mulți dintre cei care au condus partidul și pentru interese personale sau pentru jocurile politice, au trădat partidul. Impunerea unor oameni lipsiți de profesionalism în anumite funcții, măcelărirea limbii române și gafele nenumărate, acestea au contribuit la căderea PSD.

Zvonurile care circulă și care sunt mai mult decât zvonuri despre înțelegeri subterane prin care au fost trădate interesele partidului, pentru anumite interese personale, toate astea au adus PSD-ul în situația de azi.”, a spus Sorin Grindeanu.