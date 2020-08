Sorin Grindeanu iși anunța DEMISIA de la șefia ANCOM

Ales în funcția de prim-vicepreședinte al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că va demisiona, în luna septembrie, de la șefia ANCOM. El a explicat că are la dispoziție 90 de zile să aleagă între cele 2 funcții și o alege pe cea din PSD.

”Conform legii, am 90 de zile de la intrarea în incompatibilitate. Alegerea am făcut-o și în luna septembrie voi demisiona de la șefia ANCOM. Consider că mai trebuie să stau 2-3 săptămâni pentru că este în dezbatere memorandumul semnat între Guvernul Romîniei și Guvernul SUA. Eu îmi doresc foarte mult ca acest memorandum să fie adoptat.”, a spus Sorin Grindeanu.